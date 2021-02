En medarbejder er blevet bortvist efter at have spyttet på dreng på opholdsstedet Holmegaardshuset.

Møgsagerne står i kø på udskældt opholdssted

Slagelse - 13. februar 2021 kl. 11:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En mors ophold på opholdsstedet Holmegaardshuset i Fensmark, hvor hun har været med sine fire børn, er blevet afbrudt.

Det sker efter et voldeligt optrin sidste weekend, hvor en nu bortvist medarbejder spyttede på hendes søn, smed ham ned på gulvet og angiveligt tog kvælertag på drengen, efter han selv havde optrådt udadreagerende.

Episoden er efterfølgende blevet meldt til politiet af selvsamme mor, som tidligere er blevet beskyldt for at lyve af forstander Gerda Bejder. Det har dog senere vist sig, at hun egentlig havde ret og var berettiget til at gøre vrøvl over den måde, hvorpå hun blev behandlet i forbindelse med en omtalt coronaisolation i december.

Her sad hun i et kælderlokale, uegnet til beboelse, med sine fire børn i to uger og har i Sjællandske berettet, hvordan hun i hvert fald den første uge blev afvist i ønsket om at komme ud.

De kritiske sager på opholdsstedet, der synes at hobe sig op, får nu kommuner til at reagere.

- Det er tydeligt, at der er to parter, der står over for hinanden i det her. Min opgave er til enhver tid at holde hånden under børnene, der rykkes op af det, de kender, fordi kommunen mener, det er nødvendigt med en behandling. Jeg er derfor forpligtet til at undersøge tingene, hvis der er tvivl, siger løsgænger Helle Blak, formand for børne- og ungeudvalget i Slagelse Kommune, der de seneste to år har brugt 22 millioner kroner på stedet.

- Jeg er byrådets udvalgsformand, og jeg er sat til at sikre, at børn trives. I Slagelse har man valgt et tilbud, som ikke politikere har nogen indflydelse på, men det her skal da undersøges, siger hun.

Udvalget er blevet underrettet om volden sidste weekend og den bortvisning, der fulgte i halen.

Står til at miste sine børn Den pågældende mor har Sjællandske tidligere talt med. Eksempelvis da hun pure afviste forstanderens påstand om, at hun skulle have løjet om indespærring i forbindelse med isolationen i kælderen.

Nu er hun ikke længere på Holmegaardshuset, hvortil hun kom efter bekymring om vold i hjemmet - begået af børnenes far. Opholdet er derfor som skrevet blevet afbrudt.

- De sagde, jeg skulle pakke mine ting, fordi de ikke vidste, hvordan de skulle møde min søn. Da jeg senere sidder til møde med min sagsbehandler, får jeg så mulighed for at læse, hvad Holmegaardshuset har skrevet om mig, lyder det fra kvinden, der både bliver dybt forarget og ked.

- Der står de ondeste ting om mig. At jeg er aggressiv, at jeg råber og skriger ad mine børn, og at de ikke mener, jeg er egnet som mor. Det er helt grotesk. Jeg har altid været en god mor, og jeg husker, at jeg bliver ked af det. Det, der er skrevet, passer ikke, mener moren, der nu kæmper en brav kamp for retfærdighed.

Sammentræf? Igennem årene har der været heftig kritik af stedet. Gerda Bejder, der er både forstander og indehaver, mener dog, at kritikerne udgør en smal kerne, der kun har en smædekampagne for øje. Det har hun tidligere forklaret i Sjællandske, hvor hun også har afvist den 27-årige kvindes udlægning af, hvad der skete i december.

Der har eksempelvis været rettet kritiske blikke mod Fensmark i forhold til tvangsfjernelser og øvrige indgribende foranstaltninger, som kommunerne har stået for efter vurderinger og rapporter leveret af Holmegaardshusets ansatte.

Samtidig vækker ansættelser af personale undren samt båndene mellem stedet og flere kommuner.

Historikken viser blandt andet, at en sagsbehandler fra Slagelse Kommune, der engang stod for at sende flere unge familier til opholdsstedet, er blevet ansat som stedfortræder for forstanderen.

Ligeledes - om end det sker i omvendt rækkefølge - er der eksempler på ansatte på stedet, der senere ansættes i kommunerne, hvor de sågar bliver sagsbehandlere for eksempelvis forældre, der har fået deres børn fjernet efter ophold på opholdsstedet.

Det gælder blandt andre en 32-årig kvinde fra Korsør, som Sjællandske har talt med. Hun ønsker ikke sit navn i avisen, da hun for tiden kæmper indædt for at få sine børn hjem igen. Hendes identitet er avisen bekendt.

Hun fortæller således, at hun igennem et døgn på stedet i 2018 blev overvåget af indtil flere af stedets ansatte. Senere blev hun sendt til et andet opholdssted, hvor børnene blev fjernet. I dag har hun fået lavet en ny forældrekompetenceundersøgelse.

- Jeg var låst inde i et lokale i flere timer, mens to kvinder, herunder en mellemleder, skiftevis så efter mig. Inden for det døgn vurderede de mig til at være en dårlig mor, og nu har jeg fået den pågældende som sagsbehandler. Det er ikke i orden, lyder det fra kvinden.

Kommuner skyder millioner af kroner i retning af politianmeldt opholdssted 24. januar 2021 kl. 11:00

Sagsbehandler sendte familier til kritiseret opholdssted: Nu er hun ansat samme sted 09. januar 2021 kl. 10:00