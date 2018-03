Både Kasper Høj Rasmussen og Thomas Refdahl er begge født i 1984 i Skælskør, har gået i børnehaven sammen, og nu har de skabt det verdensomspændende sneaker-brand, Arkk-Copenhagen. Pressefoto

Mødte hinanden i børnehaven: Nu har de bygget et skoimperium

Slagelse - 11. marts 2018

De har erobret 39 lande, har en butik på en af de populære gader på Nørrebro og et kontor i hjertet af København med 14 medarbejdere. De to barndomsvenner fra Skælskør, Thomas Refdahl og Kasper Høj Rasmussen, har på blot to et halvt år bygget et verdensomspændende skomærke op fra bunden.

Kerneproduktet er sneakers, altså hvad man i gamle dage ville have kaldt tennissko. Navnet er »ARKK«, og skoene er designet med udgangspunkt i et simplificeret, skandinavisk design, som »man kan have på til hverdag, men også går til et jakkesæt«.

Og selv om ARKK er blandt de helt store mastodonter i sneaker-verden, har de to iværksættere fødderne solidt plantet på jorden.

Selv lægger de ikke skjul på, at ambitionerne er store og målet er skarpt defineret, har deres ophav i provinsen været med til at udvikle en virksomhed, hvor de i dag omtaler hinanden som »Arkk-familien« med reference til det fællesskab, der er i virksomheden.

Nysgerrighed, gensidig respekt og tro på egne evner er tro dogmer i Arkk, og de to iværksættere vil hellere lade rampelyset hvile på skoene, frem for personerne bag brandet.

- Vi har hele tiden haft fokus på, at det skal være vores produkter, som er i centrum og ikke personerne bag. Vi er selvfølgelig stolte over det, vi har skabt, men det skal mest af alt handle om vores produkter - der har vi nok stadig den ydmyghed fra provinsen, fortæller Thomas Refdahl.

Får luft under vingerne

Rejsen startede i oktober 2014, men deres venskab kan dateres helt tilbage til »rød stue« i børnehaven i Skælskør, hvor de tog deres første spæde skridt i tilværelsen.

De voksede op sammen, men gik i hver sin retning efter folkeskolen.

Kasper Rasmussen tog en handelsuddannelse og var senere med til at bygge butikskæden Kings & Queens op, hvor han åbnede syv butikker rundt om i landet. I 2011 startede han tøjmærket Oill og bragte dermed et stort kendskab til modebranchen med ind i ARKK.

Thomas Refdahl har en mastergrad i finansiering og ledelse fra CBS og startede karrieren i Saxo Bank, før han dannede mediebureauet First Purple med to andre partnere.

Til en fødselsdagsfest hos en fælles ven fik tanken om at starte en virksomhed sammen første gang luft under vingerne, da Kasper introducerede Thomas til idéen om at udvikle et dansk sneaker-brand.

Makkerparret har på få år bygget et succesfuldt sneaker-brand op fra bunden, som fortsat har vokseværk - og med det til trods har de ikke glemt deres hjemstavn. Det var nemlig her, nysgerrigheden fik frit spil.

- Jeg lærte i en tidlig alder, at man skal søge mulighederne selv, det er en helt naturlig del af at komme fra en lille by, fordi der ikke er de samme muligheder på eksempelvis jobmarkedet, som der er i en større by. Jeg blev selv nødt til at være et opsøgende menneske - og nysgerrigheden voksede helt naturligt, og så vælger jeg også at tro, at det at være fra Skælskør har lært mig at være ydmyg omkring tingene, fortæller Thomas Refdahl.

Når de er ude på forretningsrejser gør Kasper Rasmussen og Thomas Refdahl også meget ud af, at der skabes et fællesskab på tværs af landene og virksomheden, og de har flere gange overnattet hjemme hos de agenter og distributører, der sælger deres sko ind til butikkerne i de forskellige lande.

- Vi kalder det »The ARKK-family«, fordi alle fra forskellige lande kender hinanden på kryds og tværs, så der er et enormt bånd mellem de forskellige medarbejdere og partnere i virksomheden, og vi er faktisk blevet fortalt, at det har meget at gøre med vores personlighed - at vi ikke er hurtige modetyper, men har en god portion ydmyghed og behandler folk med respekt, og det har jeg i hvert fald fået fra Skælskør og min opvækst, vil jeg sige, lyder det fra Thomas Refdahl, og Kasper Rasmussen nikker.

De arbejder på nuværende benhårdt på at komme ind på både det amerikanske og kinesiske marked.

Hovedkontoret er i København, men hele verden er deres arbejdsplads - og ambitionen er klar.

- Vi vil gerne etablere os som et af de ti største sneaker-brands i verden, og det tror vi helt sikkert også er muligt, ellers ville vi ikke sidde her, siger Thomas Refdahl.