Mødrehjælpen vil tilbyde gratis forberedelse til gravide

Mødrehjælpen i Slagelse har taget et nyt initiativ, der skal gøre det mere trygt for gravide og give dem et netværk.

Alle skal have mulighed for grundig fødselsforberedelse - også dem, der ikke kan betale sig for det - for det er vigtigt, at en kommende mor er tryg.

Det er hovedtanken bag Mødrehjælpen Slagelses nye initiativ: Gratis fødselsforberedelse.

Tilbudet er målrettet trængende, vordende mødre, og det er både personer, der er socialt eller økonomiske belastede, fortæller jordemoder Tove Hald Jeppesen, der er en af initiativtagerne, men også for alle andre, der har lyst til at samles i et netværk af gravide.

- Vores formål med det er, at vi får en tryg gravid, og en der glad og forventningsfuld kan se frem til at føde sit barn og nyde graviditeten uden angst og uro, siger hun.

Udgangspunkt i den normale fødsel

I følge jordemoder Tove Hald Jeppesen er der, når de gravide er på hospitalet, ofte fokus på de ting, der kan være galt, eksempelvis kromosomændringer, hjerteflimmer og lignende. Men ved den gratis fødselsforberedelse vil der altså være et andet fokus.

- Vores udgangspunkt er i den normale graviditet og en god, normal fødsel. Vi vil tale med de gravide om kost, motion, levevis og søvn og tage udgangspunkt i det normale, siger Tove Hald Jeppesen.

Forløbet er tiltænkt gravide i uge 20 og opefter og vil tage udgangspunkt i den situation, de gravide er i.

Også et socialt netværk Formand for Mødrehjælpen Slagelse, Helle Dalsgaard, står også bag initiativet.

Hun fortæller, det også er tænkt som en social gruppe, hvor de gravide kan mødes i et netværk, også efter selve fødslen.

Netop det med et netværk, man kan spejle sig , er vigtigt, mener jordemoder Tove Hals Jeppesen:

- Hvis der sidder en belastet mor sammen med nogen, der har det rigtig godt, og ikke har nogen problemer, så kommer hun til at holde inde med det, siger hun.

Tove Hald Jeppesen fortæller, at der vil være blandt andet vejrtrækningsøvelser, lidt gymnastik på gulvet og oplysning om blandt andet sund kost, motion, søvn, om veer, og hvordan livmoderen arbejder under graviditet og fødsel.

Jordemoder med lang erfaring Tove Halv Jeppesen er uddannet jordemoder ved Rigshospitalet omkring 1980, og hun har blandt andet arbejdet i Ringkøbing, Vestsjælland og desuden både i Norge og forskellige steder i Grønland.

- Fødselsforberedelse, det har altid været min kæphest.

Hvis vi skal have nogle gode unge mennesker og gode børn, så skal vi stile efter at få en tryg mor, imens hun er gravid, så barnet har et trygt miljø inde i livmoderen, inden det bliver født, og vi skal sørge for at moderen får et godt fødselsforløb, så de ikke føler, de ikke duer som mor.

Fødselsforberedelsen starter den 14. oktober og omfatter i alt seks formiddagshold fra klokken 11 til 14. Det foregår i Kirkens Korshærs varmestue på Sdr. Stationsvej 2 i Slagelse.

Man kan tilmelde sig ved at møde op i Mødrehjælpens butik på Fisketorvet i Slagelse.

Selvom det er gratis, behøver man ikke være svært stillet økonomisk.