Se billedserie Mads Langer fortalte de fremmødte, hvoraf mange var deltagere i en koruge på stedet, at han ikke varmede sin stemme op før en koncert. - Men jeg starter med de numre, der er rare for stemmen og gemmer de højere toner til senere i koncerten, sagde han. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Møde med en tænksom og følsom Mads Langer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Møde med en tænksom og følsom Mads Langer

Sangeren Mads Langer fik debut som foredragsholder på Liselund, hvor han fortalte om sine problemer med at finde sig selv i en hård musikbranche, og om at have skiftet Porschen ud med et folkevognsrugbrød i forbindelse med coronakrisen.

Slagelse - 05. august 2020 kl. 10:20 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er vant til at stå foran tusindvis af mennesker og synge og spille, men mandag aften var sangeren Mads Langer i en noget uvant situation i et telt ved møde og kursuscentret Liselund på Slotsalleen.

- Det er mit første foredrag, sagde den 35-årige sanger, der igennem 15 år har begejstret mange med sin fantastiske stemme og godt skrevne sange.

Han var dog i gode hænder, for på forreste række sad hans forældre Kirsten og Jens, folkeskolelærere fra Resen ved Skive, samt tidligere provst Gunner Lund-Sørensen fra samme by, der har både konfirmeret og viet Mads Langer.

Gunner Lund-Sørensen er tidligere formand for Liselund, og det var via hans mellemkomst at Mads Langer var kommet til stede for at holde et musikforedrag i forbindelse med en koruge på stedet.

Uforberedt Mads Langer fortalte, at han er super sensitiv, hvilket i hans barndom betød, at han kunne få kvalme, hvis der var for meget støj i et klasseværelse eller omklædningsrum.

- Musikken blev et frirum for mig, og det kan lyde paradoksalt, for det larmer jo også, men her kunne jeg være mig selv. At skrive sange stopper tankemylderet. Da jeg slog igennem havde jeg det rigtig godt i den time i døgnet, hvor jeg stod foran publikum, men jeg var ikke forberedt på det, der fulgte med at blive kendt. Her blev de andre 23 timer i døgnet virkelig udfordrende for mit menneskelige kompas, fortalte Mads Langer, der i sin ungdom tænkte meget over tilværelsen og blandt andet fik stor støtte af en studiekreds omkring Søren Kierkegaards tænkning.

- Jeg har været meget plaget af angst. Det jeg er mest angst over er dog, at jeg ikke får nok ud af at leve, sagde han.

Længsel efter noget højere Han kom på et tidligt tidspunkt i sin karriere til USA, men måtte rejse hjem igen desillusioneret og starte forfra, fordi han ikke kunne acceptere tingenes tilstand.

- Musikbranchen er ikke den reneste. Der er mange skjulte dagsordener, fortalte han.

Han fortalte også, hvordan han som barn ikke kunne falde i søvn, før han havde sagt sit fadervor.

Som teenager kom han dog i tvivl om, hvem han egentlig bad til. Det blev til en søgen, som også kan høres i hans sange.

- De fleste tror, at mine kærlighedssange kun handler om kærlighed mellem mand og kvinde, men de handler også om en længsel efter noget højere, sagde Mads Langer, inden han sang et par af sine kendte sange for de godt 100 fremmødte, hvoraf en stor del var deltagere i korugen.

Parterapi Sangen »Mellem Linierne« blev også fremført. Her hedder det blandt andet »Jeg vil hellere gå alene, end jeg vil følges ad hver for sig«.

- Efter at jeg har lavet den, bliver jeg tit stoppet på gaden af folk, der præsenterer sig som parterapeuter. De har tit par i terapi, som kommer med den. Sangen handler om alt det der er større end os selv og om at sige farvel til et usundt parforhold, sagde Mads Langer.

Han talte meget om vigtigheden af at være til stede i nuet og om at lægge mobilen væk.

- Hjemme hos os har vi indført den regel, at mobilen ikke må være med i soveværelset. Det har været virkelig dejligt. Det vil ikke være godt, hvis man lå på sit dødsleje og fortrød, at man havde brugt en tredjedel af sin tid på at kigge i mobilen, sagde Mads Langer, der sidste år blev gift med den 11 år yngre Julie Lillelund.

Porsche og folkevogn Mads Langer fortalte, at både han og faderen i barndomshjemmet ofte snakkede og drømte om biler.

- Jeg har fået muligheden for at gøre disse drømme til virkelighed, og jeg har da også haft en Porsche, sagde Mads Langer, der også fortalte, at han blev hårdt ramt af coronakrisen, hvor han fik aflyst ikke færre end 50 jobs.

Efter at have været helt nede i »kulkælderen« i 14 dage rejste han sig dog og begyndte at tænke i nye baner. Ud fra Churchills berømte ord om, at »man skal ikke lade en god krise gå til spilde«.

Det førte blandt andet til en drive in koncert i Aarhus, der angiveligt var den første i verden. Ihvertfald blev Langer sat i forbindelse med medier over hele verden og kom med i flere shows.

Nu er Porschen så istedet blevet erstattet af et folkevognsrugbrød, som Mads Langer er ved at få dekoreret med blomster.

Solvognen er navnet på bilen, som Mads Langer vil køre rundt i det ganske land for at skrive sange.

Ukendt Land hedder det nye projekt, som Mads Langer sluttede af med at give et nummer fra.