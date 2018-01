Møde bragte Kirkeskoven tættere på erhvervscentret

Det kan have særlige udfordringer at drive egen virksomhed i kommunens yderste kroge - derfor mødtes det nystartede initiativ Kirkeskoven Erhverv for nylig med Slagelse Erhvervscenter. Her fortæller Morten Prüsse Sørensen og Per B. Madsen om Slagelse Erhvervscenters muligheder for iværksættere - der også gælder for de, som driver virksomhed langt fra Slagelse. Privatfoto

Foto: Henrik Falch/Foto: Henrik Falch