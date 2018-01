Se billedserie Ove og Rita Rasmussen (til venstre) sammen med Kaj Pedersen foran det grønne areal, som de bestemt ikke er glade for skal laves om til parkeringsplads og ind- og udkørsel til Rema 1000 lige over for deres boliger. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Modstand mod udvidelse af Rema 1000

Slagelse - 15. januar 2018 kl. 06:42 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er da stjernetossede og vil protestere mod lokalplanen igen.

Lyder det fra Kaj Pedersen, Kalundborgvej 54, der sammen med sin hustru Merete og naboerne Rita og Ove Rasmussen er utilfreds med lokalplan 1175 for et område ved Kalundborgvej.

Deres utilfredshed skyldes først og fremmest, at der i planen lægges op til at lave en ind- og udkørsel fra Rema 1000 til Kalundborgvej lige over for deres huse, i forbindelse med at dagligvarebutikken ønsker at udvide.

Hvilket de mener vil give store trafikmæssige problemer. Ligesom de gerne vil bevare det grønne område på stedet.

Planen var i første omgang ude i høring i sommer, men på det sidste møde i det »gamle« byråd før jul blev det vedtaget, at forslaget skal ud i høring i otte uger til.

Årsagen hertil er, at Rema 1000 i sin indsigelse til planen har udtrykt ønske om en større udvidelse af deres aktiviteter end tidligere planlagt.

Det skal ske ved at Rema 1000 får lov til at købe en strimmel af græsarealet op mod jobcentret.

Udvalget for erhverv, plan og miljø var sidste år i december positiv overfor at sælge det kommunalt ejede areal på 1386 kvadratmeter til Rema 1000. Selv om der fra jobcenterchef Jens Højlunds side blev udtrykt bekymring omkring, at der på den måde forsvandt fire af centrets parkeringspladser.

Udviklingschef Lars Thisted fra Rema 1000 siger, at dagligvarebutikken ønsker at sikre sig mulighed for udvidelse på stedet.

- Om det ender med en udvidelse af butikken, en udvidelse af parkeringspladsen eller en kombination ved jeg dog ikke endnu, siger Lars Thisted.

Fra forvaltningens side gør man opmærksom på, at lokalplanen alene giver mulighed for en udkørsel. Den endelige tilladelse skal gives af kommunen som vejmyndighed efter en trafikmæssig vurdering.

Planchef Darrin Bayliss siger, at der langtfra er sikkerhed for at en udvidelse af Rema 1000 kan lade sig gøre af hensyn til jobcentret. Ligesom han har forståelse for, at naboerne er imod indkørsel og udvidelse af butik.