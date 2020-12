Se billedserie Næstformand John Svendsen ved et af kontrolpanelerne. Der skal seks mand til at betjene hele anlægget, som fylder mere end de »blot« 21 meter i rummet her. Foto: Per Christensen

Modeltog i 120 meter lange baner

Lige nu står togene stille. Men medlemmerne af Korsør Modeljernbaneklub glæder sig til, at der atter kommer gang i hjulene, så de kan dyrke deres passion.

Slagelse - 20. december 2020 kl. 17:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

For omkring 50 år siden var et model-tog blandt de højeste julegave-ønsker for mange raske drenge - måske kun overgået af en model-racerbane.

Sådan er det bestemt ikke mere, men mange af de »gamle drenge« fra dengang har bevaret passionen for modelbanerne og udvidet til noget, som der næppe er plads til - selv i et større parcelhus.

- Vi har vel omkring 120 meter spor at køre på, anslår den 76-årige John Svendsen fra Korsør.

Han er næstformand i Korsør Modeljernbaneklub, hvor han har været trofast medlem siden 1977.

I lighed med mange andre foreninger har coronaen sat en stopper for aktiviteterne i klubben, som med en enkelt undtagelse har været lukket ned siden marts måned.

- Der var lige en kort periode i september-oktober, hvor klubbens 14 medlemmer igen kunne samles. Men med forsamlingsforbuddet har vi et problem med at sige, at ham og ham ikke må være her. Derfor holder vi stille nu, siger han.

De 14 medlemmer er alle mænd, og de fleste har passeret både den første og anden ungdom. Ældste medlem er 80, og den yngste på 38 trækker aldersgennemsnittet kraftigt ned.

- Desværre har vi aldrig haft damer med i klubben. De er mere end velkomne, men modeltog er jo nok mest en drenge-hobby, konstaterer næstformanden.

Han har undtagelsesvis fået lov at vise anlægget frem for avisen og fotografen denne weekend, og det passer ham fint, da han selv bor et lille stenkast fra Broskolen.

- Jeg kommer ofte lige ned og ser efter, at alt er, som det skal være, siger han.

Etableret i 1973 Han tænder lyset i kælderetagen, hvor klubben har hele 250 kvadratmeter at boltre sig på. Lokalerne var oprindelig tænkt som et sikringsrum i den kolde krigs tid, men i starten af halvfjerdserne blev det til hjemsted for modelbaneklubben, som blev etableret her i 1973.

Et meget smalt og aflangt lokale åbenbarer et mini-landskab, hvor små jernbanespor snor sig igennem et grønt og frodigt landskab. Flere stationsbyer i miniformat er spredt ud i landskabet, der også har små træer og buske, græs og små »søer«. Dog ikke med vand, da det er en dårlig makker til strøm.

- Det hele er dansk. Danske modeller og danske stationsbyer primært fra perioden 1941 til 1970, fortæller John Svendsen, mens han viser de små og ofte meget detaljerede stationsbyer frem. Byerne og landskabet er vokset gennem årene og vidner om stor tålmodighed.

Fællesskabet er drivkraften »Hovedbanen« i det smalle lokale er dog langtfra det eneste rum. Flere tilstødende lokaler er også inddraget - og de er stort set alle fyldt til randen med model-grej og/eller tilbehør. Små bygninger, endnu flere togsæt, prøverum til nye baner, værksted til reparationer og meget andet. Hvis noget er relateret til modeltog, kan det formentlig findes her. Selv gamle tidsskrifter fra DSB ligger i sirlig orden på hylderne.

John taler begejstret om alle de muligheder, lokalerne og indholdet giver medlemmerne for at hygge sig med deres passion - og ærgrer sig naturligvis over, at det hele nærmest står og samler støv i øjeblikket.

- Det er jo fællesskabet og hyggen med ligesindede, som er drivkraften. Men vi prøver at holde modet oppe, siger han.

Som 10-årig fik han sin første modelbane, og da familien var ansat i DSB lå det lige til højrebenet, at han også skulle gå den vej. John har været rangermester, togbetjent, togfører med mere og valgte at gå på pension som 60-årig.

- Og det har jeg ikke fortrudt et eneste sekund, understreger han.

- Det eneste, jeg savner, er mine gamle kolleger, siger han.

Åbent hus Derfor glæder han sig i den grad også til, at det atter bliver muligt at mødes med vennerne i klubben. En klub, som sagtens kunne bruge nogle flere medlemmer.

- Jeg ved godt, at tiden er en anden i dag og at de unge bruger mere tid på computere og den slags. Men en klub som vores kan altså noget særligt - hvis man bare giver det en chance, siger han.

Når tiderne bliver mere gunstige, vil klubben overveje at holde åbent hus i håbet om at få flere medlemmer i klubben.

- Sidst vi gjorde det, kom der 90 og vi fik flere nye medlemmer, så det vil vi gerne prøve igen, siger han.

Fotografen får de sidste billeder af banen, før John slukker og lukker til alle tiders store modeljernbane.