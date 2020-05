Slagelse Kommune er ved at undersøge, om man kan lave en ny struktur på den kommunale tandpleje. En ide er at samle de otte klinikker på en eller to nye og kombinere med en mobil tandklinik, der kan køre ud til brugerne. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Mobil tandpleje kan være på vej til Slagelse

Slagelse - 04. maj 2020

Der ligger to forslag om centralisering af den kommunale tandpleje på bordet, når børne- og ungeudvalget mandag holder møde. Begge forslag vil koste omkring 50 millioner kroner, men det er slet ikke sikkert, at udvalget peger på nogle af dem.

- Det har været oppe nogle gange, hvordan vi kan organisere det. Kan vi gøre noget smartere? Blandt andre Lis Tribler (S) har fortalt om, hvordan man i andre kommuner kombinerer med mobile klinikker, fortæller udvalgsformand Helle Blak (SF).

Derfor er lederen af den kommunale tandpleje inviteret med til mandagens møde, hvor Helle Blak dog ikke regner med, at der bliver truffet en egentlig beslutning.

- Så skal der i hvert fald regnes på det først. Hvad er prisen for at koncentrere det? Hvad betyder det for børnene? Vi vil gerne have udvikling, hvis det giver mening. Men gør det ikke det, så skal vi ikke have det, siger Helle Blak.

Svært at skaffe personale Baggrunden for at lave en ny struktur for den kommunale tandpleje er blandt andet, at Slagelse Kommune har svært ved at rekruttere personale.

I dag er tandplejen af de cirka 15.000 børn i kommunen delt ud på otte klinikker. På hver klinik skal der være mindst en tandlæge med autorisation. Det betyder samtidig at tandlægerne bliver spredt, og derfor er det sværere at fastholde et fagligt miljø med mulighed for at udvikle sig.

Selv om tandplejen i dag er fordelt på otte forskellige adresser, skal cirka en tredjedel af børnene alligevel transporteres til en klinik. Derfor har administrationen kigget på to løsninger, hvor man samler sig på en eller to klinikker, men samtidig laver en eller flere mobile klinikker.

Pris omkring 50 mio. Administrationen vurderer, at det vil koste omkring fem millioner kroner at etablere en mobil tandklinik.

Derudover koster det enten 45 eller 52 millioner at samle tandplejen. Hvis man samler det hele på en klinik centralt i Slagelse, vil det ifølge administrationen koste cirka 45 millioner kroner. Vælger man i stedet en løsning med en klinik i Slagelse og en i Korsør, vil det koste cirka 52 millioner kroner.

Udgifterne hænger i høj grad sammen med, at der skal bygges nyt eller om uanset om man vælger løsningen med en eller to klinikker.

- Vi vil gerne forbedre driften, så vi kigger på nye ting og nye teknologier. Og det kan jo godt være i disse corona-tider, at man tænker hovsa, det kan vi godt bruge fremadrettet, siger Helle Blak.