Mobil grovæder knuser 217 ton i timen

Se billedserie Nordtrack J90 er en såkaldt kæbeknuser, der typisk anvendes til at knuse sten og beton. Materialerne puttes ned i knuseren, hvor det »tygges« af det kæbelignende maskineri, hvorefter det kommer ud i små fragmenter, der kan genanvendes i bygge- og vejindustrien. Denne knuser kan knuse 90 procent af alt byggeaffald.

Vemmelev-firma har solgt det første eksemplar af stor mobil knusemaskine i Danmark.

Slagelse - 01. september 2021 kl. 10:33 Af Helge Wedel

Den vejer næsten 24 ton, har fjernbetjent bælteundervogn, vandforstøvning og et gab på 89x50 centimeter, hvormed den på en time kan »tygge« sig igennem og knuse op til 217 tons byggeaffald. Navnet er Metso Nordtrack J90.

Den første i Danmark er netop leveret af Dansk Grusgrav Materiel med hovedkontor på Industrivej i Vemmelev til Stevns Entreprenørservice.

Den effektive knusemaskine er udtryk for, at byggebranchen ser nye perspektiver i, hvilken værdi byggeaffald har i dag.

- Jeg har været selvstændig entreprenør i 27 år og mærker i dag en stigende efterspørgsel hos mine kunder for at få knust byggeaffald. Tidligere betalte vi for at komme af med murbrokker og beton. I dag tjener vi penge på det. Der er nemlig ikke længere tale om affald men om materialer, der kan genanvendes. Det gør, at det bliver særligt interessant for os at leje vores nye, mobile knuser ud, både med og uden fører, siger Frank Larsen. Han er indehaver af Stevns Entreprenørservice.

Råvarer mangler - Vi må jo se i øjnene, at det er et spørgsmål om få år, før vi ikke har råmaterialer til rådighed i samme omfang som i dag. Grusgravene bliver tømt for grus og sten, og det bliver også vanskeligt og dyrt at få fat i andre former for byggemateriel. Derfor tror jeg bestemt ikke, at Nordtrack'en er den sidste mobile knuser, jeg køber til vores virksomhed, siger Frank Larsen.

Han tilføjer, at mange lande omkring os knuser meget mere, end vi gør i Danmark, så vi ser ifølge Frank Larsen kun begyndelsen på en ny trend herhjemme."

- Vi mærker stigende interesse for disse små, mobile kæbeknusere. Både entreprenører og vognmænd ser fordele ved at tilbyde knusning ude hos deres kunder på byggepladserne. Mange vil helst købe knuseren selv i stedet for at leje. Det er nemt og bekvemt, siger projektchef Jørgen Valentin Nielsen fra Dansk Grusgrav Materiel i Vemmelev. Virksomheden leverer maskiner, komplette anlæg og service til den danske sten- og grusindustri. Herunder entreprenører, nedbrydningsbranchen, mineralbearbejdning samt beton og asfaltindustrien.

CO2 spares En fordel ved den mobile kæbeknuser er, at den ikke larmer så meget som de store impactknusere, som typisk anvendes i branchen. Desuden kan støvgener formindskes i form et monteret vandforstøvningsanlæg. Alt sammen til gavn for nærmiljøet og naboerne, der påvirkes mindst muligt, mens knusningen finder sted.

- Ved at knuse på stedet, kan der spares CO2, da en del af de genbrugte materialer kan anvendes på stedet. Dermed skal de ikke transporteres væk og nye køres til, fastslår Jørgen Valentin Nielsen.