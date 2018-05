Den mobile dyreklinik kan hjælpe borgere, der måske ikke kommer til dyrlægen med deres kæledyr, fordi dyrlæge ofte har tilbøjelighed til at blive ganske dyre.PR-foto

Mobil dyreklinik kommer til Skælskør

Slagelse - 18. maj 2018 kl. 06:39 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden den 10. april har Dyreværnet drevet en non-profit mobil dyreklinik kaldet »Frynseklinikken« - og på tirsdag den 22. april når dyreklinikken til Skælskør.

Frynseklinikken er kommet til verden via en donation fra en privat dyreven, og formålet med initiativet er at hjælpe socialt udsatte borgere med dyrlægebehandlinger til deres dyr ud fra et »betal-hvad-du-kan«-princip.

Gennem de senere år er antallet af sager om misrøgtede dyr steget markant i Danmark. Dyreværnets udrykningstjeneste er ofte kommet ud til private, hvor dyreholdet har taget overhånd, ikke grundet misrøgt, men simpelthen fordi borgeren ikke har haft midler til at tage sine dyr til dyrlæge for at få dem neutraliseret. Andre gange har der været tale om kæledyr, hvor ejeren ikke har haft råd til et dyrlægebesøg, selvom kærligheden til dyret har været intakt.

- I USA har man i flere år haft mobile nonprofit klinikker, som er drevet af dyreværnsforeninger, og de har været en stor succes, fortæller Dyreværnets direktør og dyrlæge Rikke Christensen-Lee.

- Erfaringerne fra disse viser at årsagerne til, at visse borgere ikke får deres dyr til dyrlæge, skyldes tre ting: Manglende planlægning, manglende mulighed for transport og manglende økonomiske midler. Med etableringen af den mobile dyreklinik, Frynseklinikken, kan vi nu bringe dyrlægen direkte hen til de udsatte områder og på den måde hjælpe både dyr og borgere, siger direktøren.

Frynseklinikken bemandes af en dyrlæge og en veterinærsygeplejerske og det er den erfarne dyrlæge Pia Nielsen, som er fast tilknyttet klinikken.

Man kan finde den mobile dyreklinik foran Kirkens Korshær på adressen Præstevangen 38 på tirsdag fra klokken 11 til 14.