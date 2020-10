Mistanke om skattesnyd hos firma der ombygger Korsør Sygehus

3Fs blokade mod Peter Evang Hansens firma Multi Service Estate, der bygger Korsør Sygehus om til lægecenter, blev fredag besøgt af Blik og Rør, der frygter, at der udføres vvs-arbejde uden autorisation. Arbejdstilsynet har underrettet skattemyndighederne om, at de polske arbejdere får deres løn udbetalt i Polen

Op imod fyrre fra fagforeningen Blik og Rør mødte fredag op ved Korsør Sygehus for at vise solidaritet med 3F, der siden den 4. september har haft en lovlig faglig konflikt med ejer af sygehuset købmand Peter Egevang Hansens firma Multi Service Estate ApS, der med polske ansatte er i færd med at ombygge sygehuset til et nyt lægecenter. Konflikten skyldes, at Peter Evang Hansen ikke vil indgå en tiltrædelsesoverenskomst med 3F.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her