Se billedserie Mira Jensen fik stor opbakning fra Korsørs forretningsdrivende, da hun efterlyste små præmier til banko for de isolerede ældre på plejecenteret

Mira fik stor støtte til banko på plejecenter

Kæmpe lyst til at hjælpe med præmier til bankospil for isolerede ældre på plejecenter.

Slagelse - 13. maj 2020 kl. 09:22 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det har været helt vildt at opleve en så stor hjælpsomhed og lyst til at bidrage med præmier til et bankospil, som jeg arrangerer for de 10 beboere på 1. sal af plejecenter Lützensvej.

30-årige Mira Jensen er ikke bare en stolt korsoraner, men også oprigtig glad og overvældet over opbakningen fra byens erhvervsdrivende til at gøre en forskel for de ældre på plejecenteret, som de seneste måneder har været isoleret og manglet de sædvanlige aktiviteter.

- Som afslutning på mit praktikforløb på plejecenteret som del af min uddannelse til social- og sundhedsassistent skal jeg arrangere en aktivitet. Jeg tænkte banko, fordi det har beboerne også været afskåret fra, da den nærliggende brugercafé er lukket. På Facebook efterlyste jeg små sponsorpræmier til bankospillet. Og så væltede det bare ind, siger Mira Jensen. Hun har hentet over 30 præmier hos 14 forretningsdrivende, ligesom Hos Jomfruen har sponsoreret smørrebrød til bankospillet. Hvis der bliver præmier til overs, så doneres de til brugercafeen, der normalt arrangere bankospil for de ældre.

Driller hinanden Afdelingsleder er 39-årige Namona Iversen. Hun fortæller om store forventninger hos beboerne, der spiller bankospillet i dag onsdag.

- De glæder sig enormt meget. Det er lige før, at vi skal tælle ned. Selv om de fleste har behov for hjælp til at styre brikkerne på pladen, så er de fuldt klar over spændingen og præmierne, og de vil helt sikkert drille hinanden, hvis nogen vinder og andre ikke gør, siger Namona Iversen.

Sponsorerne Følgende erhvervsdrivende reagerede på Mira Jensens opslag og har bidraget med præmier: Klinik Happiness. Grønlund, Din tøjmand, Dorthe H, Tina L, Johnsen Optik, Hos Jomfruen, Stop Spild Lokalt, Rema 1000 Skovvej, 2die4, Betinas Fodklinik, EDC og Boghandleren.