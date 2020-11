RGS Nordic på Stigsnæs modtager i øjeblikket spildevand fra virksomheden Daka. Spildevand der ved rensning ifølge RGS Nordic selv kan give kraftige lugtgener. Arkivfoto

Mink skyld i lugtgener

Slagelse - 06. november 2020 kl. 19:19 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Mink i Danmark skal snart skrives i datid. Aflivningen af de mange pelsede dyr er i fuld gang, og lokalt har det medført nogle uventede konsekvenser, som rensningsanlægget RGS Nordic selv har gjort nærværende medie opmærksom på - nemlig kraftige lugtgener.

Årsagen er ifølge RGS Nordic virksomheden Daka, som er en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder, der blandt andet servicerer landbrugssektoren.

- Daka oplever i øjeblikket ekstraordinær travlhed på grund af behovet for at modtage og forarbejde aflivede mink, hvilket belaster deres interne kapacitet til at håndtere spildevand, siger Jonas Lorentzen-Brandt, der er driftsdirektør i Water Solutions hos RGS Nordic, i en pressemeddelelse.

En udfordring, som RGS Nordic har været Daka behjælpelig med at løse.

- Da RGS Nordic har både kapacitet og kompetencer til at rense denne type spildevand, modtager vi store mængder spildevand fra Daka. Vi er glade for at kunne bidrage til denne ekstraordinære situation, der belaster det danske samfund, men beklager eventuelle gener som dette måtte medføre, siger Jonas Lorentzen-Brandt,

Daka renser ifølge Jonas Lorentsen-Brandt selv det spildevand, der kommer fra den fabrikslinje, der forarbejder syge corona-mink.

- Dette spildevand indeholder ekstraordinære store mængder af sæbe og desinfektionsmidler, som anvendes af de veterinære sikkerhedshensyn, hvilket imidlertid hæmmer kapaciteten i Dakas eget rensningsanlæg. Derfor har Daka brug for at få kørt spildevand væk til eksterne rensningsanlæg, og i den forbindelse står RGS Nordic til rådighed og hjælper til, fortæller Jonas Lorentzen-Brandt, der understreger, at det spildevand, som RGS Nordic modtager er fra den fabrikslinje, der ikke forarbejder syge corona-mink.

- Al spildevand har gennemgået en tryksterilisering inden det sendes til rensningsanlægget, og det er således ufarligt, men det kan ikke garanteres, at det vil være lugtfrit, siger Jonas Lorentzen-Brandt i forbindelse med de mulige kraftige lugtgener fra spildevandsanlægget på Stigsnæs.

