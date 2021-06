Se billedserie En større delegation var til stede, da det nye skattecenter - eller i hvert fald rammerne, der på sigt bliver en stor arbejdsplads for mindst 125 personer - mandag blev vist frem. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ministre besøgte nyt skattemekka: Her gøres livet surt for snydepelse

Et af otte nye skattecentre ligger i Slagelse. To ministre, en styrelsesdirektør og flere tilfredse Slagelse-folk inspicerede mandag de nye rammer.

Snydepelse med lyssky forehavender og de, der bevidst placerer sig på den forkerte side af stregen, får det sværere i fremtiden.

Regeringen vil styrke og reformere skattekontrollen i Danmark, og det skal otte nye skattecentre og 1000 nye medarbejdere bidrage til.

Det var budskabet mandag morgen, da skatteminister Morten Bødskov (S) og partikollega Kaare Dybvad, indenrigs- og boligminister, gæstede Slagelse og besigtigede den ejendom på Ndr. Ringgade 70C, tidligere også kaldet Company House, som i dag huser et advokatkontor, Advodan, og i fremtiden får Skattestyrelsen indenfor.

Førhen har den ageret adresse for eksempelvis Skælskør Bank og flere andre. Det var rent faktisk Skælskør Bank, som opførte bygningen i 2008. Efterfølgende blev banken dog tvangsfusioneret med Max Bank, som gik konkurs for nu ti år siden, hvorefter det statsejede Finansiel Stabilitet overtog ejendommen.

Siden har Ole Billum fra Billum Ejendomme i Faaborg købt domicilet, og han har nu efter knap to års tæt dialog om en fremtidig kontrakt udlejet til staten.

- Det er rigtig godt, og jeg glæder mig meget over, at det er lykkedes. Det sværeste har nok været ikke at måtte sige det til nogen, fortalte Ole Billum mandag, mens kontorlandskaber og de omtrent 3800 lejede kvadratmeter blev vist frem.

Sætter hårdt ind Bare i Slagelse skal der ansættes 125 medarbejdere. Indflytningen ventes at kunne ske fra januar 2022, og indtil da skal arealerne sættes i stand, så Skattestyrelsen, der er den suverænt største styrelse i statens centraladministration, kan rykke ind.

I alt projekteres der med henblik på at nå 156 ansatte.

- Vi er et lille land med en åben, god økonomi, og vi har desværre også en del, der ikke kan finde ud, hvilken side af stregen de skal stå på. Regeringen har derfor valgt at styrke skattekontrollen, fordi den - pænt sagt - ikke har været tilstrækkeligt prioriteret. Det betyder, at vi nu er til stede i 33 byer med store, tunge arbejdspladser. I Ribe sidder flere hundrede medarbejdere bare for at nævne et eksempel, sagde Morten Bødskov, som mener, at der skal sættes ind. Og gerne hårdt.

- Skattely, hvidvask, moms- karruseller, kædesvig og anden grov skatteøkonomisk kriminalitet. Der er ingen tvivl om, at det er nogle af de udfordringer, vi står over for, lød det fra ham, mens direktøren i Skattestyrelsen, Merete Agergaard, supplerede:

- Vi skal følge med det omgivende samfund, hvor alting udvikler sig. Vi forholder os til nye arbejdsformer, arbejdskraft, der vandrer over grænser, kryptovaluta og hele globaliseringen, hvor der i stigende grad udveksles data. Vi kan lave så mange flere opgaver med dette center, tilføjede hun.

Mange forskellige typer Hun siger i den forbindelse - hvilket glæder borgmester John Dyrby Paulsen (S) - at man forsøger at rekruttere her på egnen også. Og ansigterne, der er brug for, er mange og forskellige.

- Der vil blive rekrutteret folk fra den finansielle branche og universiteterne. Det være sig folk, der har erfaring, men også nogle, der skal oplæres. Samtidig har vi brug for dataanalytikere, så egentlig skal vi have en god blanding, beskrev Merete Agergaard, der slog på, at der stadig udestår en endelig politisk aftale om, hvilke opgaver der konkret skal løses i Slagelse.

1000 om året Der er tale om 1000 nye medarbejdere på landsplan, hvoraf de 125, som det officielle tal lyder, placeres i Slagelse.

I en styrelse med 5000 ansatte og dobbelt så mange, når hele skatteforvaltningen gøres op, er der naturligvis en stor udskiftning.

- Vi har egentlig en normal personaleomsætning, men ser alligevel ind i, at flere går af, eksempelvis på pension, så vi vil se, at der ansættes 1000 nye, men at der vil blive ansat måske 2-3.000 personer over de næste år i det hele, siger hun.

Det er sød musik i borgmesterens ører.

- Vi har det, der skal til. Vi har boliger - ja, faktisk et helt nyt boligområde lige ovre på den side - og vi er en kommune med plads til de ansatte, men også deres familier, bemærkede John Dyrby Paulsen, mens også erhvervschef Per B. Madsen slog til lyd for, at kommunen, dens embedsfolk og så videre kan være behjælpelige, når nye ansatte forhåbentlig flytter til Slagelse Kommune med børn og ægtefælle, sagde erhvervschefen.

Minister: Korsør ikke forbigået Ifølge indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad er det godt, at Slagelse får flere statslige arbejdspladser. Særligt Skat, der efter lukningen i Korsør i dag slet ikke er til stede i kommunen.

- Skat har ikke haft arbejdspladser her i kommunen, siden man rejste fra Korsør, så det betyder noget for et land i balance, sagde ministeren, der ikke ser, at der er plads i Korsør aktuelt.

Han påpegede, at andre virksomheder også vil nyde godt af tilflytning, såfremt nye skattefolk altså bosætter sig i kommunen eller i umiddelbar nærhed.

Han slog i samme moment fast, at alle bør glæde sig over, at der investeres og skabes arbejdspladser. Også selv om Skat ikke flytter tilbage til Korsør.

- Det er vigtigt, at vi har statslige arbejdspladser, og Korsør har fået en del andre i forhold til for eksempel Søfartsstyrelsen, sagde han.

