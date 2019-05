Se billedserie Inger Støjberg mener, at kommunerne bør være mere benhårde i deres tilgang til indvandrerkvinder, hvor tre ud af fire er uden arbejde. Således også i Slagelse. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Ministerkritik af Slagelses »opgivende« tilgang til arbejdsløse indvandrere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ministerkritik af Slagelses »opgivende« tilgang til arbejdsløse indvandrere

Slagelse - 02. maj 2019 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- At have en så kapitulerende tilgang, hvor man bare lader dem være, går ikke.

Sådan siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) efter Sjællandskes artikel mandag om, at kun en ud af fire ikke-vestlige kvinder med adresse i Ringparken i Slagelse og på Motalavej i Korsør er i arbejde.

Hun hæfter sig blandt andet ved, at særligt venstrefløjen, navnlig borgmester John Dyrby Paulsen (S), til avisen siger, at de mange arbejdsløse egentlig udgør et utilfredsstillende faktum. Men i samme moment gør han det klart, at kommunen ikke har de jobs, hvor de her indvandrerkvinder kan være relevante.

- Det er en opgivende tilgang at have. Det er jo klart, at det ikke nytter noget at lade folk gå rundt på den her måde. Der er mange kommuner, der godt kan, siger ministeren, som samtidig mener, at børn i udsatte boligområder nyder gavn af at have forældre, som er en del af arbejdsmarkedet.

Ifølge Enhedslistens Thomas Clausen, formand for social- og beskæftigelsesudvalget, er kritikken dog forfejlet. Forleden henviste han til, at det kan tage mange år for den pågældende gruppe at tilegne sig en sprogkunnen, hvor eksempelvis en sygeplejerskestilling kan bestrides. Og reelt burde kommunen ifølge ham skaffe folk et arbejde - eller også bør private tilbyde at ansætte dem.

- Men det har de borgerlige jo ikke villet give nogen penge til, så hvor skal vi finde et job? Vil de lokale erhvervsdrivende tilbyde et, for så er jeg da sikker på, at der er mange, der vil have det, siger Thomas Clausen, der mener, at både retorik og politik på området i flere år har taget sig »småracistisk« ud.

- Hun bør jo først og fremmest tale med sine regeringsfæller om, hvorfor der er så dårlige muligheder for, at kommunerne kan tilbyde ledige et arbejde. Hendes parti har haft regeringsmagten 15 år siden 2001, så det må være dem, der har et ansvar her, siger Thomas Clausen, der altså ikke giver meget for Inger Støjbergs udmelding.

- Og så burde hun nok spørge sine egne lokale partifæller om, hvorfor de ikke vil oprette kommunale jobs, slutter han.