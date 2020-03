Ingen sanktioner for manglende syn af bilen. Minister vil give bilejere ro, så de ikke behøver syne bilen. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Minister vil stoppe valfart til synshallen: Ingen bøder i to måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister vil stoppe valfart til synshallen: Ingen bøder i to måneder

Slagelse - 21. marts 2020 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En decideret nedlukning af landets synshaller bliver der ikke tale om. Ej heller etablering af et foreslået nødberedskab, der kan tage sig af det allermest nødvendige og kritiske, hvilket ifølge Niels Rask, forundret indehaver af Vestsjællands Bilsyn, ellers burde være kompromisset, når altså ikke regeringen vil lade landets synsvirksomheder følge resten af landets corona-karantæne.

Netop Niels Rask mener, det er forkasteligt, at synshaller fortsat skal holde åbent. Både han, hans medarbejdere og kolleger generelt i branchen risikerer at blive syge og slæbe smitten med hjem i en tid, hvor alle andre ellers opfordres til ikke at forsamle sig, ikke at nærme sig hinanden og altså holde afstand for at undgå smittespredning.

- Det er ikke i orden. Vi arbejder i et intimt, lukket miljø, og det må da give anledning til eftertanke, at en frisør eller tatovør med måske én kunde i timen - eller færre - skal lukke, men ikke os, siger Niels Rask, der dvæler ved, at der i hele landet har været 95.000 ekspeditioner bare i marts.

Samtidig bemærker han i en mail til såvel transportminister Benny Engelbrecht (S) som statsminister Mette Frederiksen (S), at han konstaterer, at folk - hjemsendt af arbejdsgivere - bruger tiden på at få synet bilen, campingvognen og lignende. Sågar i følgeskab med deres børn, som de tager med i synshallen.

Ingen bøder i to måneder

Som en beskeden håndsrækning vil transportministeren nu midlertidigt ændre reglerne for bilsyn, så ejerne af køretøjet ikke risikerer at få en bøde eller at få frataget nummerpladen, såfremt køretøjet ikke bliver synet inden for fristen. Det gælder i første omgang for synsfrister, som er eller bliver overskredet i perioden fra og med den 15. marts til og med den 15. maj.

Om det kan få folk til at blive hjemme, vil vise sig.

- Færdselsstyrelsen forventer ikke, at denne midlertidige ændring af reglerne vil gå ud over trafiksikkerheden. Derfor synes jeg, at vi skal tage bestik af den alvorlige situation, vi befinder os i som konsekvens af coronavirussen, og midlertidigt give bilejerne mere ro, så de ikke skal skynde sig ned til synshallen for at få bilen synet, hvis ikke de føler sig trygge ved det, siger transportminister Benny Engelbrecht fredag.