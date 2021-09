Cykelturene med Cykling uden alder er noget af det bedste i 88-årige Gerda Jensens hverdag, fortæller hun selv. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Minister var med på cykeltur: - Det har en kæmpestor værdi

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) besøgte torsdag plejecentret Alliancehaven i Slagelse. Her fra var hun på køretur med fire borgere i foreningen Cykling uden alders rickshawcykler. Ministeren havde 88-årige Gerda Jensen som sidemakker i cyklen.

Slagelse - 03. september 2021 kl. 08:17 Af Anna Gudmann Hansen

Ministeren kommer anstigende i sin sorte ministerbil, men kort tid efter suser hun gennem Slagelses gader i en Rickshaw med skriggul cykelhjelm på og 88-årige Gerda Jensen ved armen.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) var torsdag på besøg ved plejecentret Alliancehaven i Slagelse. Udover fire beboere fra plejecentret, var også formand for forebyggelses- og seniorudvalget, Ali Yavuz (S) med på cykeltur.

Sammen med de fire beboere kørte ministeren og udvalgsformanden gennem Slagelses bymidte i en rickshaw tilhørende foreningen Cykling uden Alder.

- Det har været helt fantastisk. Nu viser vejret sig også fra den bedste side, Slagelse er en smuk by, og jeg havde Gerda som sidemakker, lød det efterfølgende fra ministeren.

Alle har ret til vind i håret Cykling uden alder er en landsdækkende forening, der har haft en lokal afdeling i Slagelse Kommune siden 2014. På landsplan har foreningen 450 rickshaws, her i kommunen er der 13. De bliver brugt til at køre ældre ud på ture, så de får oplevelser og frisk luft. Derfor har foreningen mottoet »alle har ret til vind i håret.«

Og vind i håret, det fik social- og ældreministeren, da hun fik en cykeltur sammen med Gerda Jensen. Ministeren og borgeren på plejecenteret hilste på hinanden, og her blev hurtigt holdt i hånd. Da Gerda Jensen var blevet hjulpet fra sin kørestol over i en rickshaw og Astrid Krag efterfølgende satte sig ved siden af, lød det ekstatisk fra den 88-årige:

- Næ, får jeg lov til at køre med dig! Det skal jeg prale med til mine børnebørnen!

Ministeren spændte sikkerhedsselen, og da alle havde fået cykelhjelm på, kørte de fire cykler afsted. Artiklen fortsætter under billedet...

I alt var fire rickshaws ude på tur torsdag. Forrest i billedet sad minister Astrid Krag (S) med Gerda Jensen, bagerst sad udvalgsformand Ali Yavuz (S) med Tove Pedersen.

Det giver livsglæde Sjællandskes udsendte fik også en plads med på turen i en rickshaw ved siden af Tove Madsen. Det var den 86-åriges første tur med Cykling uden alder, og hendes vurdering var klart positiv efterfølgende.

Turen gik fra Alliancehaven ned mod det nye Absalon Campus, op ad Løvegade, gennem gågaden og forbi Café Vivaldi.

Her kom ejeren Marco Adam kortvarigt ud og hilste på. Café Vivaldi er en af de caféer, der støtter Cykling uden alder med gratis kaffe til de frivillige og borgeren, når de kommer forbi på cykeltur.

Derefter gik turen til Schweizerpladsen, langs Jernbanegade og endte tilbage ved Alliancehaven - alt sammen i strålende sol.

- Vi ved jo alle sammen, at har man en dårlig dag, så hjælper det at komme ud og få noget lys og noget luft. Virker bentøjet ikke, men kan man i stedet blive kørt en tur i en cykel og komme ud og se den by, man måske har kendt gennem hele sit liv, det har en kæmpestor værdi, siger Astrid Krag.

»Noget af det bedste i mit liv« Det er ikke første gang, 88-årige Gerda Jensen var på tur med Cykling uden alder. Hun har ofte været med på cykeltur.

- Det er noget af det bedste i mit liv, de cykler der, fortæller hun.

Det anerkender udvalgsformand Ali Yavuz.

- Det har stor betydning for de ældre, at de kan komme ud, siger han og tilføjer:

- Det har også betydning for Slagelses sundhedsprofil. En ting er, at levealderen stiger, men der skal også være livskvalitet, og det understøtter det her.

Ali Yavuz cyklede med beboeren Tove Pedersen, og de havde en god cykeltur og en god snak, fortæller han.

Cyklerne er vigtige Formanden for den lokale afdeling af Cykling uden alder er Jytte Knuth. Hun cyklede med på turen, men på sin egen cykel ved siden af de fire rickshaws.

Jytte Knuth fortæller, at hun håber både udvalgsformand Ali Yavuz og minister Astrid Krag tager vigtigheden af cyklerne, og hvordan organisationen drejer sig om livskvalitet, med videre.

- Jeg håber at ministeren har set, at de her cykler er så vigtige, og at man vil støtte det så meget som muligt, siger hun.

Fra ministeren lyder det, at hun især vil huske på værdien i, at de ældre kan komme ud.

- Det er fuldstændig afgørende, at der er fokus på livskvalitet og glæde. Jeg synes, mottoet her om, at alle har ret til vind i håret, er helt rigtig. Fordi man er nået her til i sit livs efterår, skal der stadig være fokus på det, der giver glæde og et smil på læben, siger Astrid Krag.