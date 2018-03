Se billedserie Peter Lotinga mener helt klart, at ministerens svar giver ham ret, og han har endnu en gang bedt om at få sagen behandlet på vandværkets generalforsamling.

Minister svarer i sag om stophaner

Slagelse - 28. marts 2018 kl. 10:49 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg mener derfor, at jeg har haft ret, når jeg påstår, at stophanerne ejes af vandforsyningen , så længe at regulativet har den tekst, som man som forbruger kun kan læse på en måde.

Den udmelding kommer fra tidligere byrådsmedlem Peter Lotinga, Rosenvej i Vemmelev, der som tidligere omtalt er meget uenig med Vemmelev Forlev Vandværk om, hvem der ejer stophaner placeret på egen grund.

Fornylig er der kommet et svar fra Energi-, Forsynings og Klimaministeriet ved minister Lars Christian Lilleholt (V). Stillet af MF Villum Christensen (LA).

Spørgsmålet lød således: Vil ministeren redegøre for, hvorvidt ejerskab og vedligeholdelse af afspærringsanordning (stophane) på stikledninger pålægges forsyningsselskabet eller grundejeren, såfremt denne stophane er placeret på grundejerens matrikel, jævnfør Normregulativ for almene vandforsyninger?

På Sjællandskes spørgmål, om Peter Lotinga får ret i svaret, skriver Villum Christensen i en mail:

- Som jeg læser svaret er retstilstanden i snæver forstand ikke 100 pct. klar, men rent logisk har Lotinga en god pointe. Når vandværkerne ikke er eksplicitte på grænsedragningen, må de overordnede principper kunne lægges til grund.

Med andre ord: Stikledninger og stophanerne anlægges af, vedligeholdes af og tilhører som udgangspunkt vandforsyningen. Det kan og må ikke være den tilfældige planlægning af ledningerne placering (inden for eller udenfor skel) der bliver afgørende for forbrugerens ansvar. Man bør i hvert fald få uklarheden bragt af vejen ved først givne lejlighed, skriver Villum Christensen.

Ministeren skriver blandt andet i sit svar, at ifølge normalregulativet pkt 5.1 tilhører stikledninger vandforsyningen, hvilket alle er enige om.

Men herefter skriver ministeren noget, som Peter Lotinga mener er helt afgørende, nemlig følgende:

- Eventuelle afspærringsanordninger, herunder stophaner på stikledningen, tilhører ligeledes vandforsyningen.

Lotinga henviser her til, at det i Fællesregulativet for private vandværker i Slagelse Kommune står i punkt 5.1, at »stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger (stophaner) anlæges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen«.

- Byrådet har klart besluttet, at vedligeholdelse pålægges vandforsyningen, og dette må gælde hvad enten stophanen er placeret uden for eller inde på matriklen, som følge af, at en stophane er en del af stikledning. Rigtigheden ses også af, at det af svaret fremgår, at der i ministerens svar står PÅ stikledningen. Det modsatte er afspærringsanordninger (stophaner) som er placeret PÅ jordledningen - og derfor er en del af vandinstallationerne, fremhæver Peter Lotinga.