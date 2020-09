Minister på visit: Tog rundtur i kunstens by

Se billedserie Der var fuld aktivitet i værkstedet på Guldagergaard, da kultur- og kirkeminister Joy Mogensen torsdag eftermiddag kiggede forbi. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Slagelse - 25. september 2020 kl. 07:31 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hyggelig snak over hækken og et besøg indenfor i Bente Mortensens nyttehave, var en del af turen, da kultur- og kirkeminister Joy Mogensen torsdag var på besøg i Skælskør.

Den del var nu ikke planlagt, men Bente Mortensen viste hellere end gerne rundt, og Joy Mogensen på sin side beundrede gerne både Bentes roser, squash og de mange frugttræer, inden hun længere nede ad grusstien i foreningen Maglehavens Nyttehaver fik forklaringen på, hvorfor formanden, Leif Andersen, har sået roer ved siden af sine andre grønsager.

Anledningen til ministerens besøg var en invitation fra Socialdemokratiets lokalforening i Skælskør i anledning af, at Joy Mogensen for nylig er valgt som ny folketingskandidat for partiet i Slagelse Kommune.

- Jeg vil gerne se, hvad det er for nogle ildsjæle, der holder Skælskør i gang og forstå, hvad de er rundet af. Det er vigtigt at vide mere, end blot det statistikken fortæller os, begrundede Joy Mogensen sit ja tak til invitationen.

Skælskør er nu ikke helt ukendt land for den 40-årige minister, for som borgmester for Roskilde tilbage i årene fra 2011-2019, var hun på studietur til Skælskør for at lade sig inspirere af både solskinsby og Slagelse Kommune.

- Jeg blev især imponeret over den evne, som Skælskør tilsyneladende har til at samarbejde på tværs af foreninger og erhvervsliv, fortæller Joy Mogensen, der også lod sig imponere af byens kunstneriske miljø.

- Jeg blev nødt til at tage tilbage for at besøge Keramikfestivalen, og det er også derfor, at jeg gerne ville besøge Guldagergaard i dag, siger Joy Mogensen, der begyndte sit besøg netop her.

Til lyden af snurrende drejeskriver i værkstedet, fik hun af John Frandsen og Metha Molsted, henholdsvis formand samt med-initiativtager til Guldagergaard, fortællingen om stedet begyndelse, drift og ambitioner for fremtiden.

Et besøg der førte til en god dialog mellem både minister og de lokale byrådsmedlemmer, Anne Bjergvang (S) og Steen Olsen (S), om kunstens vilkår i Danmark både som levevej og med tanke på uddannelsesmuligheder.

På Joy Mogensens rundtur i Skælskør blev der også gjort stop ved Skælskørhallen, hvor formand og medlemmer i håndblodklubben Frem 83 fortalte beredvilligt om deres engagement i sporten, inden turen gik videre til et veldækket bord i Café Backstage.

Dagens besøg blev rundet af i mødelokalet i Hjemmet ved Noret, hvor repræsentanter fra hele byens foreningsliv var inviteret til at møde ministeren og høre mere om hendes planer og visioner for sit politiske arbejde - både som minister og som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Slagelse Kommune.