Minister på banen: Grundlag for at smide hjemløse ud af hotel skal »kigges efter i sømmene«

Advokat skærper tone efter kommunes »lemfældige omgang med retsregler«. Ministersvar sår tvivl om grundlag for at sende hjemløse på gaden. Embedsfolk står dog fast.

Slagelse - 26. juli 2021 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En »skønsmæssig vurdering« tilvejebragt af Slagelse Kommunes embedsværk synes at blive tyndere for hver dag, der går. Den dannede i 2019 grundlag for prompte at sende hjemløse, der ellers havde adresse på Hotel Lux i Slagelse, ud i kulden,

Det er nu også gået op for kommunaldirektør Frank E. Andersen. Han vil sørge for at sætte sagen og den juridiske vurdering under lup.

- Den skal kigges efter i sømmene. I udgangspunktet mener vi dog stadig ikke, at vi har gjort noget forkert, siger han.

Han henviser til vurderingen om, at hjemløse eller andre ikke må bo på hotel i længere tid end seks uger. Gør de det, vil stedet skifte såkaldt anvendelse og overgå fra hotel- til beboelsesejendom. Og det skal der søges om byggetilladelse om i henhold til byggeloven.

Det er således kommunens vurdering og baggrunden for, at Slagelse Kommune forrige år sendte et varsel om påbud til forpagterne af hotellet, familien Luxchumykanthan, om, at de skulle opsige 17 beboere.

Ikke entydigt ulovligt Kommunaldirektøren udtaler sig på baggrund af et nyligt svar fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) på spørgsmål stillet af folketingskollega og byrådsmedlem i Slagelse Stén Knuth (V).

Heri fremgår det, at det i udgangspunktet er uforeneligt med hoteldrift, at værelser udlejes for en periode på mere end seks uger.

Der er imidlertid et »men«. »Vurderingen af, om der fortsat er tale om en anvendelse til hotelformål eller om en anvendelse til boligformål, må dog efter omstændighederne bero på en konkret vurdering af flere forhold, fx den nærmere karakter og varigheden af værelsesudlejninger, lyder det i svar fra ministeren, som lægger vægt på, at der er mulighed for dispensation i op til tre år.

»Hvis det efter en konkret vurdering må lægges til grund, at en ønsket anvendelse af værelser har karakter af en anvendelse til boligformål i strid med lokalplanen, kan det eventuelt være en mulighed at dispensere fra lokalplanen.«

Advokat ikke i tvivl: Kommune har klokket i det

Af ministerens svar fremgår det også, at det ikke er helt ligegyldigt, hvor stor en del af hotellet der bruges til boligformål.

Og netop her bemærker forpagterfamiliens advokat, Kim Hansen, at kommunen ser noget »lemfældigt på lovgivningen«, som han siger til Sjællandske.

- Der skal være tale om en væsentlig del af hotellet. Det har vi højesteretsafgørelser, der siger, og med det taler vi altså om, at det skal være over 50 procent, siger Kim Hansen, der slår fast, at man lokalt på Hotel Lux har ligget langt under.

I hotelsagen er der således ikke tale om en væsentlig ændring, bedyrer han.

Det har da heller aldrig været et problem at huse hjemløse før 2019, hvor en strid om manglende vedligeholdelse mellem de reelle ejere, det københavnske selskab LSL Hotel Ejendom, og forpagterne begyndte at blusse.

Her fandt kommunen pludselig ud af, at hotellet, som man selv har henvist borgere til siden 1976, blev anvendt ulovligt. I egen optik vel at mærke.

- Men det er klart, at det finder min klient sig ikke i. Ser man på ministerens svar og jura på området, er kommunen forkert på den, mener advokaten igen med henvisning til tillægsordet »væsentlig«, som også ministeren berører i sit svar.

- Som bygningsmyndighed efter byggeloven vurderer kommunalbestyrelsen, om der i de konkrete tilfælde er tale om en væsentlig anvendelsesændring, herunder hvilke krav en ændring udløser, lyder det.

Vil tage sag op Venstre agter at tage sagen op i byrådet endnu engang. Først og fremmest har Stén Knuth udbedt sig svar fra kommunaldirektør Frank E. Andersen.

- Det må betyde noget at se ministerens svar. Herudover er Slagelse Kommune stort set den eneste kommune i landet, der anvender den her tolkning, siger Stén Knuth, der lægger vægt på, at Venstre har haft fat i denne sag, lige siden den startede for snart to år siden.

Han kan derfor kun ryste på hovedet af ordlyden i en intern mail, som Sjællandske er i besiddelse af, mellem en jurist i Slagelse Kommune og flere ansatte i Center for Miljø, Plan og Teknik.

- Vi må nok bare notere os, at det er valgår, skriver juristen den 14. juli i en mailkorrespondance, hvori det desuden beskrives, at ministersvaret ikke giver anledning til tvivl.

