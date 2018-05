Se billedserie Ellen Trane Nørby og en stolt indehaver af Storkereden, Louise Zielinski.

Minister lagde vejen forbi Storkereden

Slagelse - 15. maj 2018 kl. 12:00 Af Foto og tekst Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag havde den private fødselsklinik Storkereden i Slagelse fornemt besøg af Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), der blev vist rundt i fødeklinikken, mens hun stillede en række spørgsmål til både indehaver Louise Zielinske og de to jordemødre.

Under rundvisningen snakkede ministeren også med en mor til tre, 26-årige Lærke Zoll fra Slagelse, der har benyttet Storkereden i forbindelse med to af sine tre fødsler.

Hun fødte sit første barn i det offentlige system, men følte ikke, der var tilstrækkelig information eller tid.

- Der er meget mere omsorg på Storkereden, der er kærlighed, og jeg kan godt lide det kendskab, der er mellem jordemoder og den gravide her på Storkereden, fortæller Lærke Zoll.

Regeringen fremsatte tilbage i januar udspil, hvor der blev lagt vægt på, at der skal være mere selvbestemmelse i forhold til den fødende og hendes partner. Et udspil, hvor blandt andet Storkereden er fremhævet.

Og det er en af grundene til, at sundhedsministeren i går besøgte Storkereden - det første private tilbud i region Sjælland.

- Min og regeringens ambition er, at det skal være muligt at få mere skræddersyet forløb for den fødende og hendes partner i fremtiden, om det så er på et hospital eller en privatklinik. Og her er Storkereden jo et godt eksempel på, hvordan en privat fødeklinik og de omgivelser, de tilbyder, kan være det rigtige for nogle par, fortæller Ellen Trane Nørby.

Det var en stolt indehaver af Storkereden, Louise Zielinske, der kunne byde velkommen til sundhedsministeren på en solbeskinnet mandag eftermiddag.

- Jeg er lige ved at revne af stolthed, og jeg er meget glad for, at hun ville kigge forbi i dag, for vi vil jo også gerne være med til at sætte fokus på, at private fødeklinikker også er en mulighed, når man venter sit barn, fortæller Louise Zielinske.

I 2013 valgte Region Sjælland, som den første i landet, at gøre det gratis for kvinder at føde på en privat fødeklinik, og det har også betydet, at de i Storkereden har oplevet flere og flere, der gerne vil føde på en privat fødeklinik.

Og det vil indehaveren arbejde videre for.

- Jeg vil jo gerne arbejde for, at alle i hvert fald skal have muligheden for at benytte sig af et privat tilbud, og så er det jo selvfølgelig op til den gravide, om hun vil gøre brug af det, eller hun vil bruge det offentlige - tilbuddet skal i hvert fald være der til den enkelte, fortæller Louise Zielinske.