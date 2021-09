Benny Engelbrecht skifter jakkesættet ud med løbetøjet. Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Minister klar til at løbe over Storebæltsbroen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Minister klar til at løbe over Storebæltsbroen

Samlet løber over 14.000 løbere på Storebæltsbroen lørdag, hvor godt 10.000 samles til starten i og omkring Halsskov Færgehavn med masser af aktiviteter. Trafikministeren har trænet til 1/2-maraton-distancen, som han har sat ønsketid på at gennemføre. Nyt Broløb ikke planlagt.

Slagelse - 09. september 2021 kl. 08:05 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Efter tre udsættelser finder det 8. Broløb over Storebæltsbroen sted lørdag den 11. september. Med en tilslutning på over 14.000 deltagere er løbet det største siden broens indvielse i 1998.

Løbsleder Per Hansen oplyser, at omkring 3500 grundet udsættelserne har valgt at få pengene retur, men at der også har været et gensalg af 2500 pladser.

- Vi mangler kun små 1000 i forhold til dengang, løbet var udsolgt, hvilket vi er super tilfredse med. Vi kan også se en bevægelse fra ½ maraton til kvartmaraton, da de, der ikke er nået i form, har skiftet distance her de seneste to uger, siger Per Hansen til Sjællandske.

Starten til halvmaraton-distancen går kl. 15.30 fra Korsør med 10.300 tilmeldte løbere. Fra Sprogø løber 3700 løbere kvartmaraton mod målet i Nyborg, hvor godt 200 er tilmeldt børneløbet.

Masser af aktivitet Der venter en større logistisk opgave med at få sendt de mange løbere af sted. Inden de fra klokken 14 får besked på at samles i fire grupper på græsset til venstre for betalingsanlægget efter sluttider med de hurtigste forrest, så bliver der rig mulighed for at opleve masser af aktiviteter i Halsskov Færgehavn. Menuen i havnen er foruden vanddepot salg af sandwich leveret af den lokale Madhelten og drikkevarer inklusiv kaffevogn og café i veteranbus. Hertil vil lokale tøjbutikker fra Korsør sælge tøj.

Oplevelsesmæssigt bydes på udspring fra de gule containere af High Diving Denmark, wakeboardbanen kører, sejlere fra Korsør Sejlklub vender i havnen som del af kapsejladsen Agersø Rundt, Destination Sjælland er til stede, vikinger fra Trelleborg og Gerlev Legepark viser deres aktiviteter frem. Hertil er dykkere og volleyball-spillere i aktion. Det oplyser Henrik Bach, der har været med i planlægningen, så Korsør og kommunen vises frem på bedste måde.

Nyt skilt ved færge Det er også muligt at vinde en konkurrence ved at tage det bedste selfiefoto i Halsskov Færgehavn.

Alle kræfter er trods leveringsvanskeligheder sat ind på inden lørdag at få skiftet det ødelagte informationsskilt foran storebæltsfærgen M/F Broen, hvor der til selve færgen er adgang forbudt for både løbere og alle andre.

Musik og peptalk Fra scenen spiller orkesteret Medley fra klokken 11.30, mens Anders Bisgaard fra samme tid speaker med praktiske oplysninger til de mange løbere. Sluttelig bliver det med Slagelse Garden i spidsen, at løberne ledes til de fire startgrupper, og herefter også med fuld musik forrest videre ud på broen. Her skydes løbet i gang klokken 15.30 af trafikminister Benny Engelbrecht. Før starten sørger den mentale coach Jacob Søndergaard for at give løberne en mental peptalk.

Flere taler Trods givet utålmodige løbere opstillet på broen, så skal de lytte til flere taler, før starten går - går!

Klokken 15.20 taler Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V). Få minutter efter er det Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen (S) og sluttelig trafikminister Benny Engelbrecht. Han er iført løbetøj og ditto sko, da han efter startskuddet selv løber med over broen.

Den 51-årige minister har trænet cirka hver anden dag op til løbet, hvor han ifølge sin pressechef Martin Hein satser på at være i mål i Nyborg på en tid mellem 2.20 og 2.30.

Benny Engelbrecht gennemførte også broløbet i 2014 i tiden 2.05.

Sidste Broløb? Sjællandske har spurgt løbsleder Per Hansen om tidspunkt for det næste Broløb på Storebæltsbroen. Svaret er, at der ikke i øjeblikket er planlagt et nyt løb over Storebæltsbroen, hvor Korsør må forventes at blive målby, hvis der kommer et mere.