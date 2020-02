Minister klar i mælet efter 88-årigs død: - Det er slet ikke i orden

Mette (tv.), Birgitte og Julie (th.) Roelsgaard er stået frem med kritik af plejecentret Blomstergården, som de mener var årsag til, at deres far døde efter bare 16 dage på en midlertidig plads. Foto: Thomas Olsen

Efter tre søstre er stået frem med kritik af plejecentret Blomstergården i Slagelse, reagerer sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S). »Det er slet ikke i orden«, slår han fast ovenpå historien om Andreas Roelsgaard, der døde efter bare 16 dage på en midlertidig plads.

Det gik ellers, som det skulle.

Efter to uger og en vellykket operation på Slagelse Sygehus gik 88-årige Andreas Roelsgaard allerede med en høj talerstol og skulle nu kun genoptræne det sidste af sit brækkede ben.

Men 16 dage efter dør han. Døtrene Mette, Julie og Birgitte Roelsgaard har derfor i dag rettet skarp kritik af plejecentret Blomstergården, hvor 88-årige Andreas Roelsgaard var visiteret til en midlertidig genoptræningsplads. De mener, at plejecentret er ansvarlige for deres fars - ifølge dem - for tidlige død.

Og nu reagerer også sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på forholdene.

- Jeg kan ikke gå ind i den konkrete sag, men det er klart, at det slet ikke er i orden, hvis det forholder sig sådan, at en borger har fået så dårlig behandling og pleje, som det er beskrevet, skriver ministeren i en mail til Sjællandske.

Dehydreret I de 16 dage, Andreas Roelsgaard var visiteret til en midlertidig genoptræningsplads, blev han nemlig flere gange akut genindlagt på Slagelse Sygehus med fohøjede infektionstal og en alvorlig dehydrering.

Hans døtre mener derfor, at mangel på mad, væske og pleje slog ham ihjel.

Også Ældre Sagen har understreget, at det »aldrig bør kunne ske«, at en borger bliver indlagt med en dehydrering fra et plejecenter.

- Der burde jo netop her være nogen til at holde øje og sørge for den rette ernæring, har formand for Ældre Sagen i Slagelse, Annette Jørgensen, tidligere forklaret til Sjællandske.

Men på landets midlertidige pladser er lovgivningen ikke fulgt med udviklingen, hvor en voksende gruppe multisyge patienter bliver udskrevet stadig tidligere fra hospitalerne, før de er i stand til at klare sig selv.

Det siger flere eksperter og fagpersoner blandt andet til fagbladet Sygeplejersken.

Afhængig af sygehusene For eksempel har personalet ikke adgang til epikriser og lægejournaler på patienterne, men er i stedet afhængige af læger på sygehuset eller af de praktiserende læger. Det giver begrænset adgang til viden om patientens sygdomshistorik.

Derudover er der ikke et apotek eller andet medicinlager, ligesom der oftest ikke er hverken tøj eller prøvetagningsudstyr. Og så er der heller intet krav til personalets uddannelse. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Vi skal lære af de menneskelige fejl, der

bliver begået, så vi kan gøre det bedre

fremadrettet, siger han. Foto: Thomas Olsen



- På en midlertidig plads vil der blive løst opgaver, der hører under serviceloven og sundhedsloven. Og man må ikke sætte nogen til at løse opgaver, som de ikke har kompetencer til. Men der er ikke et krav om, hvem der gør det. Det kan lige så godt være en pædagog, hvis ledelsen vurderer, at vedkommende har kompetencen til at løse de enkelte opgaver, siger chefkonsulent for Sundhed og Ældre i Kommunenes Landsforening, Karen Marie Myrndorff, til Sygeplejersken.

Klar til at se på lovgivning Alligevel er det en del af en klar politisk plan, at borgere udskrives tidligt i et behandlingsforløb. For eksempel står der i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen for 2020, at flere skal behandles i eller tæt på eget hjem.

Derfor er sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i dag også klar til at se på lovgivningen på området, så historien om 88-årige Andreas Roelsgaard ikke gentager sig.

- Vi skal lære af de menneskelige fejl, der bliver begået, så vi kan gøre det bedre fremadrettet, siger han og peger på, at der strukturelt »langt fra« altid er den tilstrækkelige sammenhæng for borgerne på tværs af kommuner, regioner og almen praksis.

- Derfor skal vi også lave en sundhedsaftale, som skaber mere sammenhæng og bedre samarbejde mellem sektorerne. Uanset hvor en borger modtager en sundhedsfaglig indsats, skal den være af høj kvalitet, slår sundheds- og ældreministeren fast.

Vil inddrage kommuner Magnus Heunicke ønsker derfor at arbejde hen imod et strukturelt forbedret sundhedsvæsen ved blandt andet at ensarte kommunernes opgavevaretagelse på tværs af landet.

- Det er ikke mindst relevant fordi, vi vil arbejde hen imod, at flere opgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen, forklarer sundheds- og ældreministeren og uddyber, at han ser frem til »en inddragende proces i forbindelse med den kommende sundhedsaftale«.

Her ønsker han lokale kræfter fra både kommuner og regioner inddraget.

- Jeg håber på at vi får landet en aftale med bred opbakning fra både fagpersoner og politikere, siger Magnus Heunicke (S).

Centerchef for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune, Charlotte Kaaber, har tidligere afvist at genkende det billede, som døtrene til 88-årige Andreas Roelsgaard har tegnet af stedet. I 2020 vil samtlige af Slagelse Kommunes midlertidige pladser samles på plejecentret Blomstergården.