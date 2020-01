Se billedserie Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) mener, at der skal gøres noget efter sag om omsorgssvigt i Slagelse. Foto: Claus Bech

Minister forarget over sag om omsorgssvigt: »Forfærdelig læsning«

Slagelse - 10. januar 2020 kl. 05:50 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forargede lokalpolitikere står ikke alene tilbage med et hav af spørgsmål efter Sjællandskes omtale af en søskendeflok, der i avisen har berettet stort om, hvad de alle benævner som omsorgssvigt fra såvel kommunen som deres fordrukne forældres side.

Også Christiansborg har rørt på sig, idet nu social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) vil bruge afdækningen i Sjællandske som en anstødssten til, at der altså skal gøres noget nu og her.

- Det er forfærdelig læsning. Man skal være lavet af sten, hvis ikke man sidder tilbage med en knude i maven, lyder det fra ministeren, der ikke vil kommentere den eksakte sag - og derfor heller ikke kommunens konkrete håndtering - men gerne konstaterer, at artiklerne i avisen giver stof til eftertanke.

- De udsatte børn har nærmest ingen stemme i den offentlige debat. For meget flyver under radaren, og hvem tager egentlig deres parti? Det er på tide, at vi gør det, siger Astrid Krag, der i sagen fra Slagelse bemærker, at der er tale om to nu voksne kvinder og en lillebror, der igennem barndommen har råbt op og fortsat har to mindre søskende på moren og stedfarens adresse, hvor dagene formentlig fortsat går med fester krydret med hashrygning, druk og lignende.

Minister: Vi skal være på børnenes side Det springer blandt andet ministeren i øjnene, at der råbes op om omsorgssvigt, og at børnene i dag sidder tilbage med følelsen af at være blevet svigtet af både system og forældre.

- Og det er, selv om vi ved, at mange børn ellers er loyale over for deres forældre. Jeg møder mange udsatte børn, der er blevet anbragt sent, fordi de ikke sagde noget i børnehaven. Vi skal simpelthen sikre, at vi handler hurtigt i fremtiden. Det her svigt er jo dobbelt, lyder det fra Astrid Krag, der mener, at mange børn betaler en høj pris, fordi myndigheder i for lang tid ikke gør, hvad der skal til.

- For eksempel hører vi Venstre og Jakob Ellemann-Jensen (partiformand, red.) sige, at vi skal sikre børnenes egne rettigheder. Han vil dog helst tale forebyggelse, samarbejde og løft af forældreevne, men der vil altså også være tilfælde, hvor vi bare bliver nødt til at gribe ind. Hvor vi ikke kan varetage alles interesser samtidig, men må tænke på børnene, mener ministeren.

Skæv fordeling Der skal derfor kigges efter faldgruber. Det være sig i budgetregler for kommunerne, sagsbehandling og lovgivning, ligesom en udligningsordning mellem kommunerne på netop dette område er relevant.

- Der er ingen tvivl om, at vi har at gøre med sager, der bare er geografisk skævt fordelte. Nogle kommuner har flere sager end andre, og vi har brug for et nyt kapitel, hvor alle bakker op, siger social- og indenrigsministeren, der mener, at man fra systemets side i alt for mange år ikke har anerkendt problemet.

- Der er nogle voksne, der skal se, når børnene udsættes for omsorgssvigt. Det skal ske tidligt, og vi skal gribe ind og tale børnenes sag, slutter hun.

