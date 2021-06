Se billedserie Hele holdet samlet foran Omø Traktorbus, som fragtede ministeren rundt på ø-besøget. Foto: Sammenslutningen af Danske Småøer.

Minister fik indblik i livet som øbo

Indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek, var mandag et smut på Omø, hvor han fik en grundig rundvisning på øen, mens han blev klogere på både glæder og udfordringer ved at leve sit daglige liv på en ø.

Slagelse - 09. juni 2021 kl. 07:13 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Mandag den 7. juni fragtede Omøfærgen både minister og ministerbil tur/retur til øen i skillelinjen mellem Storebælt og Smålandsfarvandet. I den forbindelse satte indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) for første gang sine ben på Omø, der er en ud af de 27 øer, der siden 1974 har forenet sig i Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS). Og det var netop de danske øers interesseorganisation, der var vært ved besøget af ministeren, der fik en grundig ø-rundtur af en dags varighed.

- Det gik rigtig godt. Vi havde en meget interesseret minister med på tur, og han fik undervejs talt med en masse øboere, siger Dorthe Winther, der i sin egenskab af formand for Sammenslutningen af Danske Småøer og beboer på Omø ledte an, ligesom hun tog turen med færgen i begge retninger for at udnytte tiden bedst muligt. Derudover er Dorthe Winther også formand for Omø beboer- og grundejerforening.

- På færgen holdt vi møde om de mere generelle ting i forhold til livet på de små øer, siger Dorthe Winther. Hun er glad for, at Kaare Dybvad Bek havde taget imod invitationen og var villig til at lægge øer til de mange både glæder og udfordringer, der er ved at bo på en ø.

- Selv om vi havde et tætpakket program, så synes jeg, at vi havde god tid til at komme omkring og få talt med de lokale om, hvad der rører sig som øboer, siger Dorthe Winther.

Som indenrigs- og boligminister har Kaare Dybvad Bek mange af de emner, der vedrører livet på en ø i sit ressort. Det gælder blandt andet færger, planlov, tilskud til LAG Småøerne og Landdistriktspuljen.

På turen til Omø blev ministeren præsenteret for de mange udviklingstiltag, der er på Omø Havn som for eksempel Omø Bryghus ApS, Omø Tang, Omø Fiskebutik, Omø udendørs forsamlingshus og tankerne bag ankomstdestinationen Porten til Omø.

Og derefter gik turen i Omø Traktorbus til blandt andet Omø Boligforening, hvor både fire ældrevenlige boliger og et aktivitetshus indgår, som øen selv står bag.

- Når vi inviterer en minister, ved vi jo godt, at der ikke bliver givet nogle løfter om noget lige nu og her, men vi er glade for det engagement, som Kaare Dybvad Bek udviste, og vi håber selvfølgelig, at han tager det hele med sig, når han vender tilbage til Christiansborg, siger Dorthe Winther, der sammen med ministeren indtog dagens frokost på Restaurant Omø Perlen, hvor snakken gik på samarbejdet med Slagelse Kommune og på hvad der skal til, for at man som potentiel øboer vælger øerne til.