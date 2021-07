Se billedserie Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) var gæstetaler ved Business Brunch i VIP-loungen på Harboe Arena. Foto: Evan

Minister: Slagelse er alt andet end »Dødens gab«

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) tog del i traktementet, da Slagelse Festuge tirsdag bød på business brunch. Der blev serveret flere beske sandheder om dengang, hvor Slagelse så sløj ud, men samtidig uddelt roser for udviklingen siden hen.

Slagelse - 01. juli 2021 kl. 14:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

»Slagelse kører alting forbi. Hastigt og i en sådan grad, at vittige trafikanter på motorvejen, der flugter med den vestsjællandske købstad ved Storebæltsbroen, har givet byen nyt navn. De kalder den 'Dødens gab'. For Slagelse er gået i stå.«

Sådan indledes en artikel i avisen B.T. den 22. marts 2011. Journalisten bag er taget på værtshus og har taget temperaturen i en by, der præges af enorm arbejdsløshed og en nagende håbløshed i lyset af det faktum, at et flertal af Slagelses borgere står uden arbejde.

Det var virkelighenden. I dag ser verden anderledes ud - selv i Slagelse - og prædikatet »Dødens gab« vakte da også latter, da indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) beskrev anekdoten ved tirsdagens business brunch på Harboe Arena.

Her havde Slagelse Festuge i samarbejde med erhvervscentret inviteret ministeren forbi til en snak om nutiden og ikke mindst fremtiden. Tiden, hvor det hele så sort ud, blev dog som beskrevet også omtalt.

- Lakridsfabrikken var lukket. Det var Wolfking også, og man fandt ud af, at arbejdsløsheden var stor. Journalisten havde været på Den Røde Rubin og spurgt folk, hvordan det gik med udviklingen i byen, lød det fra ministeren, der har siddet på tinge siden 2015 og således ikke var en del af Christiansborg, dengang hele landet blev centraliseret, som han sagde.

- Der skete nogle ting på Christiansborg, som ledte til en stor centralisering af vores samfund. Velfungerende lokalsamfund blev udsultet, og flere fik svært ved at få tingene til at fungere. Det var det, man så i 00'erne, beskrev socialdemokraten.

Charmerende og attraktiv Han er i dag glad for udviklingen og den rejse, provinsen har været på de senere år. Han er ikke mindst tilfreds med, at det synes at fortsætte.

- Vi begynder at kunne se, at det går godt. I Slagelse og på resten af Vestsjælland. Man greb udviklingen, også da man oprettede Syddansk Universitet. I en kort overgang havde vi også et superligahold - vi må håbe, det sker igen en dag, bemærkede politikeren, der ikke skal lede længe efter superlativer, der kan beskrive alt det gode ved kommmuner som Slagelse, Kalundborg og Holbæk - for at nævne et par stykker.

Han er selv opvokset i Vipperød ved netop Holbæk og har altid kæmpet for de nære værdier og lokalsamfundene, som kan noget ekstra, end de større metropoler kan.

Han har desuden siddet i flere år som projektleder i Væksthus Sjælland.

- Livet i en provinsby er blevet mere attraktivt. Man lykkes med at integrere folk herude. Vi har vigtige virksomheder, og vi skal bakke op. Allesammen. Engang forestillede man sig, at man kunne lave et kreativt værksted med sækkestole og et bordfodboldbord, hvor man udtænkte idéer, som så Kina kunnne producere. Den verden eksisterer ikke. Vi skal bevare arbejdspladser, sagde den 36-årige socildemokrat, som gerne anbefaler folk at flytte til provinsen.

- Tænk at bo i en by, hvor du kan købe et parcelhus uden at forgælde dig selv til op over ørerne, bemærkede han.

Enighed blandt de store Aftaler om uddannelser uden for de store byer, udflytningen af statslige arbejdspladser, hvor særligt Slagelse nyder godt af tiltagene, samt den dugfriske plan om anselige investeringer i infrastruktur blev også drøftet.

I den forbindelse dvælede ministeren ved, at man »herude«, som han sagde, er blevet bedre til at se, at en investering i en nabokommune reelt kan være god for flere parter. Eksempelvis i forhold til Kalundborg-motorvejen.

- Det er ikke i Slagelse, men jo bedre forhold de store virksomheder har, jo bedre. Novo Nordisk og Maersk har valgt Kalundborg, så det betyder noget, og motorvejen er et afgørende element. Vi skal huske på, at rigtig mange mennesker pendler ind i Kalundborg Kommune for at arbejde - fra Holbæk, Slagelse, Sorø og Ringsted, konstaterede ministeren, som på intet tidspunktet - nærmest - tog æren eller lod den siddende regering gøre det.

- Dette er brede aftaler, hvor der er politisk enighed, sagde han blandt andet og skelede til folketings- og byrådsmedlem Stén Knuth (V), som også deltog ved brunchen.

Alt i alt ser han det som vigtigt, at også vest- og sydsjællandske kommuner har noget at tilbyde.

- Når man flytter til en ny kommune, kigger alle på, hvilke muligheder der er for at få et job. Det er næsten det vigtigste, og det er det, vi skal arbejde for også i fremtiden. Ligesom vi har gjort de seneste år, sagde han.

At alle sidestilles og sikres ens kår betyder for ham alverden.

- Det var afgørende, at vi tog en diskussion efter »Dødens gab«. Latterliggørelsen finder vi os ikke i - vi har masser af stærke lokalsamfund. Så lad os skabe en lige spillebane, så vi alle styrkes, konkluderede han.