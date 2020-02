Se billedserie Årest Keramikfestival i Skælskør bliver i år lidt mindre »skæg« end sidste år, da der på grund af mindre tilskud ikke er penge til så mange aktiviteter som tidligere. Arkivfoto

Mindre tilskud får store konsekvenser for festival

Slagelse - 29. februar 2020

skælskør: Indtil videre har Keramikfestivalen i Skælskør kun vokset sig større og større år for år - både i antal deltagende keramikere og i antallet af besøgende, men det ændrer sig i år, hvor der af økonomiske årsager flere steder bliver skåret helt ind til benet - og flere ellers trofaste indslag bliver helt fjernet fra programmet.

Det kunne koordinator i kunstnerlavet KIT, Mie Hedegaard, fortælle på erhvervsforeningens månedlige møde, der fandt sted på Skælskør Bibliotek torsdag morgen.

- Vi er klemt økonomisk, og vores frivillighed er presset til det yderste, og vi er nødt til at skære en masse ting fra, lød det fra Mie Hedegaard, der blandt andet kunne fortælle, at årets Keramikfestival bliver uden en celeber åbningstaler, og at den ellers populære workshop, hvor der hvert år bliver produceret flotte og farverige chaussésten til at give byens brolægning et kunstnerisk pift , er taget af programmet.

Det samme er de film, som Kosmorama har vist om keramik på selve dagen for festivalen, og de kreative værksteder og aktiviteter rundt om i byen kommer publikum også til at kigge langt efter.

Festival uden program Et fysisk program for dagen er heller ikke i støbeskeen for den kommende Keramikfestival. Og decideret keramikudstillinger som for eksempel på det gamle rådhus på Gammeltorv, bliver det heller ikke til.

Årsagen til de mange besparelser bunder i, at kultur- og fritidsudvalget i Slagelse Kommune i år valgte kun at tilgodese festivalens ansøgning om tilskud med cirka en tredjedel af det ansøgte beløb på 110.000 kroner.

- Sandheden er, at der simpelthen ikke er budget til det, så jeg står her i dag, fordi vi skal bruge jeres hjælp, og hvis I hjælper os, er det samtidig en hjælp til jer selv, lød det fra Mie Hedegaard.

Med andre ord et råb om hjælp med henvisning til, at de mange gæster til Keramikfestivalen i tidligere år har været med til at skabe god omsætning i byens butikker.

Et armbånd til forskel For også at kompensere for de manglende støttekroner til festivalen er det ifølge Mie Hedegaard planen at sælge støttearmbånd, som vil kunne købes på enten Bykontoret eller i KIT´s nye lokaler i Algade 37 for 50 kroner per armbånd, og ellers lagde Mie Hedegaard op til, at hjælp af nærmest enhver art er mere end velkomment.

- Jeg står med andre ord og søger både penge, sponsorer og arbejdskraft, sagde Mie Hedegaard, der gerne tager imod enhver hjælp af både økonomisk og praktisk karakter i lokalerne i Algade 37, hvor kunstnerlavet KIT fra den 5. marts holder til.Alternativt kan man skrive til KIT på mailadressen: sek@kitkunst.dk