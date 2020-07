En mindre brand i en garage på Ydunsvej blev mandag hurtigt bragt under kontrol af Slagelse Brand & Redning. Foto: Presse-fotos.dk

Mindre brand på Ydunsvej

- Det var en meget lille brand, siger indsatsleder Per Eilertsen til Sjællandske.

En beboer ville fjerne noget ukrudt med sin ukrudtsbrænder, og i den forbindelse kom han lidt for tæt på en garage, som begyndte at ryge.

- Han ringede så til brandvæsenet og begyndte selv at smide vand på, fortæller indsatslederen.

Da brandbilen ankom kort efter, kunne brandfolkene hurtigt få ilden under kontrol.

Det er dog langt fra første gang, at brandvæsenet må rykke ud til brande på grund af uheldig omgang med ukrudtsbrændere:

- Mange steder er det meget tørt i øjeblikket, og der skal altså ikke ret meget til, før det går galt, siger Per Eilertsen, som anbefaler, at man i tvivlstilfælde bruger et godt gammeldags hakkejern.