Mindre 4. maj-højtidelighed i Slagelse

På trods af corona-situationen bliver der i aften - den 4. maj klokken 19.10 - gennemført et mindre arrangement i Slagelse i forbindelse med 75-årsdagen for befrielsen.

Janns har i mange år været tovholder på den traditionelle mindehøjtidelighed for de faldne frihedskæmpere under Anden Verdenskrig, og der var ellers lagt op til et større arrangement i forbindelse med 75-årsdagen.