Emine Koca, tidligere byrådsmedlem i Slagelse for Socialdemokratiet, er gået bort.

Mindeord: Tidligere byrådspolitiker og ildsjæl er gået bort

Tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Emine Koca, Slagelse, er gået bort i en alt for tidlig alder.

Vi kender Emine Koca som en energisk forkæmper for et mere socialt retfærdigt samfund, men altid med godt humør og fokus på kompromis frem for konflikt.