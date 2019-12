Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: Tidligere borgmester er gået bort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: Tidligere borgmester er gået bort

Slagelse - 20. december 2019 kl. 09:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mindeord af John Dyrby Paulsen (S), borgmester i Slagelse Kommune Povl Mortensen, byrådsmedlem i Korsør Byråd fra 1974, borgmester i Korsør fra 1978, hvor han afløste borgmester Poul Hvidtfeldt Larsen, til 1991 - er sovet stille ind.

Povl blev 77 år, og vi kendte ham som meget levende, aktiv, nærværende og musikalsk.

Povl mindes vi på mange måder som et bemærkelsesværdigt menneske. Et spændende menneske. Et menneske med sit eget helt personlige særpræg. Et menneske med en aldrig svigtende interesse for det, Korsør han levede og virkede i igennem mange år.

En af de første gange, jeg mødte Povl, var til et større arrangement, hvor han rejste sig op i forsamlingen og gav sig til at synge - og det var sjovt, forrygende og rammende. Helt som Povl, som få kunne gøre det.

Og Povl satte mange spor. Både inden for AOF og for Korsør Boligselskab som forretningsfører. Og ikke mindst som byrådsmedlem og som en markant borgmester for Korsør i en tid, hvor beslutningen om den faste forbindelse over Storebælt blev til virkelighed.

Succesrig og stædig Det var også en periode, hvor den kommunale service kraftigt blev udbygget og stillet over for store udfordringer blandt andet fra den dengang kommende faste forbindelse over Storebælt. Men Povl formåede ved en offensiv og velargumenteret politik at skabe lydhørhed for byens problemer i regering og folketing.

Det var samtidig en periode, hvor Korsør blev ramt hårdt af den almindelige krise i samfundet, og hvor de politiske konfrontationer i byrådet blev langt skarpere end tidligere.

Men Povl formåede at holde fast i Socialdemokratiets flertal i byrådet. Forud for valget i 1981 kom meddelelsen om, at den store virksomhed Scanglas i Korsør skulle lukke, hvilket ville medføre stor arbejdsløshed.

Povl Mortensens store indsats og initiativer i denne situation medførte fremgang for Socialdemokratiet i Korsør - stik imod landstendensen.

I februar 1991 meddelte Povl Mortensen overraskende, at han ville gå af som borgmester og fortsætte sin karriere - med succes - i det private erhvervsliv. Han blev afløst af Flemming Erichsen, der fortsatte som borgmester frem til kommunesammenlægningen i 2007.

Vi vil mindes alt det gode Povl Mortensen bragte os, bragte til Korsør og til vores efterkommere. Den indsats, han øvede for sin kommune, fortjener respekt, og vi skylder Povl en stor tak både som by og parti.

Æret været Povl Mortensens minde.