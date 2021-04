Se billedserie Sjællandske besøgte sidst Karsten og Karina Kupiec i deres hus lidt syd for Slagelse, hvor de var ved at indrette et indspilningsstudie. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Mindeord: Musikalsk ildsjæl er gået bort

58-årige Karsten Kupiec er død efter kort tids sygdom.

Slagelse - 07. april 2021

Jeg modtog beskeden om Karsten Kupiecs alt for tidlige død med vantro. Hvordan kan en 58-årig musiker, som besidder så stor en livsglæde, pludselig ikke være her længere? Det giver ingen mening.

Jeg har som fritidsmusiker kendt Karsten Kupiec i over 30 år. Talrige er de gange, vi har rendt ind i hinanden på omegnens kroer og forsamlingshuse.

De større spillesteder havde flere festsale, og det var kutyme, at musikerne mødtes over et stykke mad i pausen, før gæsterne skulle ud på dansegulvet.

Der blev udvekslet mange røverhistorier og naturligvis også snakket musik.

Karsten var perfektionist - på den måde, at han aldrig gik på kompromis med sin optræden. Altid ulasteligt klædt på, altid til tiden, altid velforberedt og ikke mindst - altid med flere tons udstyr. Karsten elskede teknik og grej, og højttalerne og forstærkerne måtte gerne være lidt større end de flestes.

Vores fælles »base« var i mange år musikforretningen H. O. Musik i Slagelse, hvor vi tit mødtes i baglokalet til en øl eller sodavand. Her snakkede vi om det nyeste grej og om den fest, vi skulle spille til samme aften. Det var dengang, der var masser af fester både fredag, lørdag og søndag. Fester, hvor en musiker var ligeså naturlig som suppe, steg og is.

Karsten elskede at optræde, men var altid ydmyg over for opgaven. Han har i mange år selv skrevet musik og tekster, og jeg mindes engang i 90'erne, at han besøgte mig i mit lille lydstudie. Her hørte jeg for første gang nogle af de numre, han selv havde lavet. Han mente ikke selv, de var noget særligt, men jeg husker flere af dem den dag i dag, selv om de aldrig blev udgivet. De VAR noget særligt, for de kom fra hjertet.

Sommerfuglen

Tiden gik, og Karsten, som var uddannet snedker, holdt en pause fra musikken. Men som en gammel cirkushest kunne han ikke undvære manegen, og for et par år siden fik han - efter lang tids overtalen - sin kone Karina til at gå med på scenen - nu som duo'en Karsten og Karina. Det blev også til flere indspilninger, som kunne høres i radioen.

Især nummeret »Uskyldighedens vinger« opnåede en fornem placering på Dansktoppen.

I 2018 havde jeg fornøjelsen af at interviewe parret om sangen i Sjællandske. Her fortalte Karsten, hvordan den blev til:

- En aften sad vi ude på terrassen og nød et glas vin, da en hvid sommerfugl kom flyvende og satte sig på min hånd. Den blev siddende et godt stykke tid, og jeg fik den underligste fornemmelse af, at sommerfuglen på en eller anden måde var en hilsen fra mine forældre, som ikke er mere. Jeg blev så rørt, at tårerne trillede - og den oplevelse måtte jeg bare lave til en tekst«, sagde han.

Og det følsomme nummer ramte tydeligvis en nerve hos mange dansktop-lyttere:

- Vi har fået mange tilbagemeldinger fra personer, som har mistet et familiemedlem eller en ven. Der var endda en dame, som skrev:

»Dén sommerfugl kender jeg!«. Hun havde mistet to ægtemænd og en bror til kræften. Så hvis vi med »Uskyldighedens Vinger« kan hjælpe nogle i sorgens stund, så har vi fået vores budskab ud«, fortalte parret i august 2018.

Hvor du end er, Karsten, så er jeg sikker på, at vingerne bærer.

Æret være dit minde. Bisættelsen finder sted i Flakkebjerg kirke torsdag den 8. april klokken 11, hvor der grundet corona kun er plads til den nærmeste familie.

Karsten efterleves af sin hustru Karina og parrets tre drenge - Mathias, Andreas og Jonas.