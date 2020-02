Mindeord: Inge Boye Jørgensen er død

Og det var ikke nogen nem opgave. For egentligt er det en kommunal forpligtigelse, som et led i overdragelsen af samlingen. Men havde det kun været det, og der ingen ildsjæle og entusiaster som Inge Boye Jørgensen var til, ville samlingen ikke fylde det, den gør i dag. Ikke være så omtalt og så anerkendt, som den er. Det skyldes bl.a. - hvad jeg om nogen ved og har mærket - at Inge Boye Jørgensen var særdeles ihærdig i konstant at presse på for at skabe optimale vilkår for Isenstein-samlingen, og dermed påtog hun sig et temmelig stort ansvar for og dermed også æren for, at samlingen ikke kom til at leve en hendøende skæbne i nogle støvfyldte kælderlokaler uden forståelse og interesse.