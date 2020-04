Se billedserie Havnedirektør Jimmi Jørgensen kalder resultatet for 2019 »Ikke tilfredsstillende.« Antallet af ansatte i havnen er reduceret fra ni til syv. Foto: Helge Wedel

Millionunderskud i havnen

Manglende indtægter fra flådestation og lukket skrotvirksomhed udløser underskud i Korsør Havn. Havnepersonale reduceret. Flytteplaner for havnen er fortsat aktuelle.

For første gang i fem år har den kommunale selvstyrehavn i Korsør med i gennemsnit ni ansatte i 2019 givet underskud. Årsrapporten viser et minus på 2.6 mio. kr.. Rapporten er på vej til byrådets godkendelse.

Havnedirektør Jimmi Jørgensen kalder resultatet for »ikke tilfredsstillende«. I 2020 budgetteres med et overskud på en halv mio. kr. ud af nogenlunde samme omsætning som i 2019 på godt 13,5 mio. kr.. Personaleomkostningerne i 2020 reduceres med omkring 1,5 mio. kr. i forhold til de 6,2 mio. kr., der er brugt i 2019.

- Vi er nu syv ansatte. Heldigvis har vi omsætningsmæssigt haft en god start på 2020, men som for alle andre, så er coronakrisen også for havnen svær at vurdere effekten af, siger havnedirektør Jimmi Jørgensen til Sjællandske.

Færre indtægter Af årsrapporten fremgår, at frasalg af havnearealer til Flådestation Korsør årligt giver 2,6 mio. kr. mindre i lejeindtægter. 2019-regnskabet er påvirket med en manglende lejeindtægt på 1,3 mio. kr. fra flådestationen, mens politikernes lukning af skrotvirksomheden HJM i inderhavnen er skønnet til at have kostet havnen en indtægt på en million kroner i 2019.

Flytning af havnen Havnedirektør Jimmi Jørgensen oplyser, at han fortsat arbejder på deltaljerne om at erstatte erhvervshavnen i Korsør med en nybygget bæredygtig erhvervshavn vest for Kruusesminde Gods og nord for Storebæltsbroen tæt på bane, motorvej og den internationale sejlrute T gennem Storebælt. Borgmester John Dyrby Paulsen (S) har bedt om flere deltaljer inklusiv finansiereingen, før han vil bede byrådet tage stilling.

- Jeg vil ikke lade byrådet drøfte en mulig nedlæggelse eller flytning af Korsør Havn, før der er noget mere konkret at gøre det ud fra. Blandt andet økonomiske vurderinger af anlægs- og driftsomkostninger samt miljøvurderinger, herunder om Slagelse Kommune forventes at deltage i finansieringen af disse, har John Dyrby Paulsen tidligere sagt til Sjællandske.

Koster flere penge Jimmi Jørgensen oplyser, at han til havnebestyrelsesmødet den 11. maj kommer med status på flytteplanerne, som det kommer til at koste nogle flere penge at få yderligere konkretiseret, som borgmesteren har ønsket. De penge skal havnens bestyrelse i givet fald bevilge.

Bestyrelsen for Korsør Havn havde ellers oprindeligt blot ønsket ejeren = byrådets svar på, om kommunen fortsat vil eje og drive en erhvervshavn, før man ville gå videre med at undersøge mulighederne for at placere og bygge en hel ny havn nord for Storebæltsbroen. Men der skal altså mere »kød på« flytteplanen, før politikerne vil tage stilling til selvstyrehavnens fremtid og mulige flytning.

Vanvittig flytteplan Ejeren af Kruusesminde Gods de seneste 25 år Bjarne Hansen tager det i udgangspunktet stille og roligt, at det undersøges, om der i hans »baghave« via opfyldninger i Storebælt kan etableres en ny stor bæredygtig erhvervshavn

- Men det lyder som en komplet vanvittig og grotesk plan. Jeg tror aldrig, at den bliver til noget, fordi vores jorde er bevaringsværdige naturområder, har Bjarne Hansen sagt til Sjællandske

- Hvis vi skal have en stor ny erhvervshavn langs kysten med adgang gennem vores område til veje og jernbane, så er det ikke længere muligt med landsbrugsdrift. Så må de købe hele godset, fastslog Bjarne Hansen også.

De seneste fem år Årets resultat for Korsør Havns med egenkapital i parentes:

2015: 5.406.000 kr. (140.475.000 kr.)

2016: 3.391.000 kr. (143.865.000 kr.)

2017: 2.580.000 kr. (146.445.000 kr.)

2018: 1.705.000 kr. (148.150.000 kr.)

2019: -2.623.000 kr. (145.528.000 kr.)