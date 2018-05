Dyre anbringelser og stribevis af underretninger om overgreb. SF-udvalgsformand Helle Blak efterlyser politisk fokus på et særligt børne- og ungeområde, der ikke tåler flere besparelser.

Millionminus i vente: Dramatisk stigning i sager om overgreb og vold

Slagelse - 02. maj 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

71 underretninger om overgreb, vold og mistrivsel i årets første tre måneder - mod 17 i fjor - og anbringelser, hvor priserne løber løbsk, giver økonomiske panderynker på Slagelse Rådhus.

Det særlige børne- og ungeområde i Slagelse Kommune har som tidligere år rigeligt at slås med, og endnu engang tegner der sig et underskud, hvis ikke der tilpasses.

Rundt regnet lyder prognosen pt. på 23,9 skæve millioner kroner ved årets udgang, og det er vel at mærke når gevinsten på 7,6 millioner kroner ved en nyligt vedtaget handleplan for området er talt med og dermed trukket fra.

Det skriver Sjællandske. Ifølge børn- og ungedirektør Vini Lindhardt skyldes det priser på anbringelser og en stigning i antallet af underretninger.

- Der er tale om dyrere enkeltsager. Vi kan konstatere, at gennemsnitspriserne er steget voldsomt. Der er simpelthen mangel på plejefamilier, og når efterspørgslen er stor, tvinges kommunen til at betale en højere pris, siger Vini Lindhardt, der påpeger, at prisstigningerne i flere tilfælde skyldes, at visse børn og unge har haft brug for mere behandling.

Udover de 54 »røde underretninger« om overgreb, som skiller i år og sidste år, konstateres der flere meldinger om stort skolefravær. På det område er antallet af underretninger også steget - fra 19 sidste år til 31 i år - hvilket betyder, at kommunekassen presses yderligere, idet der skal afholdes øgede udgifter til støtte- og kontaktpersoner samt dagbehandling.

Ifølge Vini Lindhardt arbejdes der med flere indsatser for at råde bod på merforbruget. I flæng kan nævnes en strammere styring og hyppigere opfølgning, men også muligheden for egne opholdssteder, der ikke bare kan hjælpe de unge, men også gavne kommunens pengepung.

Udvalgsformand Helle Blak (SF), børne- og ungeudvalget, ærgrer, men undrer sig ikke.

- Det er et ustyrligt område, og der er ingen tvivl om, at vi skal til at satse og bruge pengene, hvor det er nødvendigt. Nemlig på det forebyggende arbejde, hvor vi burde investere langt mere, end vi gør. Samtidig skal vi simpelthen sikre, at der er de hænder, der er brug for, siger Helle Blak, der efterspørger sammenhængende indsatser og i øvrigt et nej til besparelser på området.

- Det duer ikke, at vi tror, vi kan skære ned. Vi skal hellere bruge nogle penge, sikre en helhedsindsats og gribe fat tidligt. Det betaler sig senere i tilværelsen, siger udvalgsformanden.