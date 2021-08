Se billedserie Birch Ejendomme er et jysk selskab, der i disse år satser stort på sjællandske kommuner, heriblandt Slagelse. Her et billede af, hvad man kan forvente.

Millionhandel baner vej for endnu flere boliger og sikrer fremtiden for to virksomheder

Showtech har solgt slagteriadresse til jysk udvikler, der har gang i Sjællandsk invasion. Salget baner vejen for en flytning til ny adresse. Manøvren har desuden gjort, at Slagelse fastholder to større virksomheder.

Boligprojekterne står i kø ved Ndr. Ringgade i Slagelse, hvor nu også nr. 20 - Showtechs nu tidligere domicil i de tidligere slagteribygninger - er solgt.

Køberen er Birch Ejendomme, der er en jysk spiller i et boligmarked, hvor Sjælland har et særligt fokus.

- Vi har bygget 84 lejligheder ved havnen i Holbæk og har aktuelle planer for både Glumsø, Viby Sjælland og igen Holbæk med et par hundrede rækkehuse. Og nu også Slagelse, hvor det er allerførste gang, vi udvikler, siger Peder Østergaard, der er partner i Birch Ejendomme.

Han glæder sig enormt over købet, som ikke bare Slagelse Kommune, men også EDC Erhverv Poul Erik Bech har fået til at lykkes.

- Vi har mødt en velvillighed, og vi kan kun rose parterne. Herunder også Slagelse Kommune, som har taget så godt imod os. Tingene er blevet løst, og vi har virkelig følt, at embedsværket arbejdede for os, lyder det fra det jyske.

Nedrivning står først for PFA og OK-Fonden er i gang på nabogrunden. Samarbejdet skal bane vejen for specielt et friplejehjem og flere seniorboliger, mens PFA herudover skal til at bygge hundredvis af andre boliger på den tidligere slagterigrund.

På adressen, som Showtech nu officielt er fraflyttet, er planen således også at bygge boliger. Rettere omtrent 220 ungdoms-, senior- og familieboliger i en slags opbrudt karré bestående af fire bygninger i fire til fem etager.

- Byggetilladelser skal søges, og vi er ved at få tegnet det hele færdigt. For os handler det om at bygge noget, hvor vi kobler området sammen. Når PFA er på grunden ved siden af, er det vigtigt, at der er sammenhæng, siger Peder Østergaard, der satser på grønne arealer, fælles opholdsområder, et regnvandsbassin og stiforbindelse til de omkringliggende kroge.

Snarest muligt går man i gang med nedrivningen af de gamle, slidte bygninger, der tidligere husede slagteri. Dernæst går man i gang med byggeriet af boligerne, hvilket vil tage halvandet års tid, anslås det.

Jan Marcher, Showtech, har solgt Ndr. Ringgade 20. Han er i stedet flyttet til Kongstedvej.

- Det er planen at komme i gang til januar, så forventningen er indflytning i maj 2023, siger han.

Interesseret i endnu mere For Birch Ejendomme er det vigtigt, at byggeriet opføres efter de rette forskrifter og med syn for bæredygtighed. Derfor er planen også at få en DGBN Guld-certificering.

DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger. Ordningen vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt og er vigtig for Birch Ejendomme, som i øvrigt ønsker endnu mere i Slagelse.

- Vi søger mere byggejord i Slagelse. Vi er blevet taget godt imod, og i en tid, hvor det er dyrt at etablere sig i hovedstadsområdet, vil vi gerne være med til at sikre boliger uden for København til en rimelig leje, siger Peder Østergaard.

Købsprisen vil de nye indehavere ikke ud med.

Showtech bliver i byen Indehaver af Showtech Jan Marcher er med nu 26 fuldtidsansatte medarbejdere plus en stribe sæsonarbejdere en af de store event-spillere på markedet.

Han har været på Ndr. Ringgade i seks år og har ad flere omgange set sig omkring efter nyt domicil.

Det gælder i Slagelse, men - indrømmer han - også uden for kommunegrænsen.

- Den primære årsag er, at den meget bynære placering vil give udfordringer i et kvarter, hvor der bliver gjort en masse i forhold til nye boligbyggerier og så videre, siger Jan Marcher, der derfor har solgt adressen til fordel for nye lokaler hos stål- og teknikgrossisten Lemvigh-Müller A/S.

Snarere har han købt hele molevitten på Kongstedvej 1 i Slagelse, hvor så Lemvigh-Müller lejer sig ind på en 10-årig kontrakt.

- På den måde har vi også fastholdt to store virksomheder i Slagelse, som nok ellers var flyttet væk, siger Jan Marcher, der får lidt færre kvadratmeter.

- Vi har nu 6000 samlet set, men indretningen er bedre. Vi har fået nogle gode, store haller og kontor-, køkken- og toiletfaciliteter i top, siger han.

Deler roser ud Han er ligesom Peder Østergaard fra Birch Ejendomme ganske tilfreds med den behandling, han har fået igennem processen. Lige fra EDC-erhvervsmægler Sven Lyse i sin tid tog kontakt og spurgte, om ikke et salg ville give mening på sigt mod, at man fandt en bedre adresse, til at han nu er kommet på plads på Kongstedvej.

- EDC har været meget aktiv. Men det her var jo heller ikke lykkedes uden politisk opbakning og støtten fra embedsværket. Alle har haft fokus på at overholde deadlines, siger han blandt andet med henvisning til diverse udfærdigelser af lokalplan og så videre, hvor alt skulle på plads, før en underskrift kunne komme i hus.

- Alle lige fra borgmester og politikere i de forskellige udvalg til byplanlæggere, andre embedsfolk og så videre fortjener ros. Sammen løste de en opgave, og der blev arbejdet ekstrahårdt for at få alt klart, lyder det fra Jan Marcher.

Hele processen med et salg af Ndr. Ringgade 20 har varet tre år, hvor flere forskellige købere undervejs har været interesserede, lyder det fra EDC Erhverv.