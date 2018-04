Vil du være Slagelse Kommunes nye topchef - og afløser for tidligere kommunaldirektør Jane Wiis - så kan du søge nu.

Send til din ven. X Artiklen: Milliongage venter på ny topchef i Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Milliongage venter på ny topchef i Slagelse

Slagelse - 26. april 2018 kl. 06:40 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svingdøren til kommunaldirektørens kontor på Slagelse Rådhus skal skiftes ud. I hvert fald søger Slagelse Kommune nu officielt en topchef for kommunen, der ikke er ude igen om et år, og som evner at få formidlet alt det gode, som indimellem drukner i kiv og balladeoverskrifter.

Læs også: KL vraget forud for ansættelse af topchef

Det er Thorups Kontor ved Søren Thorup, der bistår ansættelsen af kommunens nye kommunaldirektør, der formelt afløser Jane Wiis, der smækkede med døren sidste sommer. Processen forventes at slutte officielt, når byrådet træder sammen den 25. juni og beslutter ansættelsen, men inden da kan enhver med de rette lederegenskaber søge jobbet.

Samtalerne ventes at finde sted i maj og starten af juni.

Slagelse Kommune søger en vidende topchef, der matcher værdi-mantraet »modig, tydelig, kompetent og med glæde«. En kommunaldirektør, der i samarbejdet med byrådet både ønsker og evner at skabe fremdrift i en kommune, der er fyldt med gode historier.

- Kommunen besidder et stort potentiale og er i fortsat vækst. Det nye byråd er optaget af at udvikle Slagelse Kommunes store potentiale, lyder det blandt andet i stillingsopslaget, der også fremhæver en kommende chefs evne udi administration, ledelse og formidling.

- Der er mange gode fortællinger om resultater i Slagelse Kommune, som imidlertid ikke altid kommer frem. Der bør skrues op for en positiv formidling for at understøtte de ansattes stolthed over og trivsel på deres arbejdsplads, lyder det endvidere i det indirekte krav til en ny, kommende chef, der ventes tiltrådt endeligt den 1. august.

Er du samtidig aktiv, nysgerrig og tillidsskabende - og vælges du i sidste ende - vil der på lønsedlen stå årligt 1.713.978 kroner før skat plus pension, som i hvert fald i Jane Wiis' tid tegnede sig for 22 procent.

Det vil sige, at den årlige gage vil ligge på lige over to millioner kroner.

Den, som udpeges, ansættes desuden på kontraktvilkår. Samtidig påpeges det, at arbejdsgiveren ønsker en chef, der bliver i kommunen. Gerne så længe som muligt.

- Vi forventer, at du planlægger at være kommunaldirektør i Slagelse Kommune så længe, at du kan se resultaterne af de kommende års indsats, lyder det.