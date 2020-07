Se billedserie Strandgæster får noget udover, hvad de har været vant til tidligere ved Stillinge Strand. Foto: Slagelse Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Millionforskønnelse i gang ved Stillinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millionforskønnelse i gang ved Stillinge

Slagelse - 08. juli 2020 kl. 10:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stillinge Strand har fået sig et - vil flere måske sige - kærkomment ansigtsløft, og faktisk er arbejdet, der kun er halvvejs, slet ikke ved sin ende.

Således er det planen at genoptage forvandlingen, når sensommeren indtræffer, lyder det fra driftsplanlægger Lasse Fjeldsted fra Slagelse Kommunes entreprenørservice.

Arbejdet, som flere i området nok har bemærket, går ud på at smukkesere og afløse eksempelvis busholdepladsen ved såvel kiosk som restauranter med en rekreativ oase.

- Vi er godt halvvejs, men sætter nu i bero, så bade- gæster og besøgende kan få ro til at nyde området, siger Lasse Fjeldsted.

Et større arbejde Projektet indebærer ud over byggeriet af nye toiletter helt nede ved sand og strand en renovering af krydset, hvor Kongsmarkvej bliver til Drøsselbjergvej.

Her er der jævnligt oceaner af sommerklædte mennesker - især når solen steger - og det er derfor ikke underligt, at man satser på et ansigtsløft netop her.

- Vi har etableret nogle midlertidige buslommer, og meningen er at skabe et område med legeplads og mulighed for ophold, hvor man for eksempel kan nyde en is, lyder det fra Lasse Fjeldsted.

Arbejdet gør blandt andet, at parkeringspladsen ved Stillingevej får et par handicappladser, at fortorvet fra pladsen og op til krydset får en overhaling, at der tilføjes et såkaldt »opmærksomhedsfelt« med to fodgængerfelter, at busholdepladsen som skrevet omlægges til et torv med træterrasser, solstole, siddeplinter og borde med bænke, samt at der ved den nye legeplads plantes buske og træer.

Samtidig sørger kommunen for cykelparkering. Både ved krydset og helt nede, hvor tæerne møder sandet. I den forbindelse satses der også på et tårn, der kan tage sig ud som et vartegn for området.

1,5 millioner kroner Egentlig er der afsat én million kroner til projektet. Det beløb skal ikke dække ombygningen af toiletter, som midlertidigt erstattes af en skurvogn med båse til de tissetrængende.

I forbindelse med hjælpepakker og lignende er der blevet tilføjet en ekstra halv million, hvilket glæder Lasse Fjeldsted, som ser frem til en færdiggørelse.

Den finder sted til efteråret.