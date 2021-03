Millioner til trafiksikker og skønnere Tårnborgvej

Plan til over 17 mio. kr. udarbejdet for en fornyet Tårnborgvej. Færgeskorstene i rundkørsler er droppet til fordel for planter og træer. De nuværende kunstværker skal samles i have.

Det startede med et oplæg fra Korsør Erhvervsforening om at forskønne Tårnborgvej med blandt andet DSB-færgeskorstene i rundkørslerne og farvede cykelstier. Farverne til cyklisterne er der stadig, men træer og buske har erstattet de ikoniske skorstene i den visionsplan, som politikerne i erhvervs- og teknikudvalget har godkendt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her