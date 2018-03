Molerne i den tidligere færgehavn har fået lov til at forfalde i mange år. For to år siden vurderede en tilstandsrapport, at en totalrenovering ville koste næsten 20 mio. kr. På mandag bevilger byrådet knap seks mio. kr. Privatfoto

Millioner på vej til slidte moler

Slagelse - 24. marts 2018

Det nås næppe at have moler uden farlige huller at gå på, når forventelig vandtemperaturerne om få måneder igen tillader badegæster at springe ud fra de tre gule containere i vandsportscenteret i Halsskov Havn. På mandag den 26. marts ventes byrådet at godkende en bevilling på 5,85 mio. kr. , som skal bruges til at renovere de slidte og i særdeleshed hullede moler.

Men inden reparationerne kan påbegyndes, skal arbejdet projekteres og sendes i entreprenørudbud.

Tilbage i november 2017 bevilligede byrådet 150.000 kroner til forundersøgelser af reparationsarbejdet på ydermolerne. Dette arbejde er der endnu ikke et resultate af, men det ventes der at være i løbet af marts.

Helt tilbage i april 2016 fik byrådet forelagt en tilstandsrapport for molerne, som Slagelse Kommune har undladt at vedligeholde i en lang årrække.

Firmaet Orbicon vurderede, at en totalrenovering ville koste 19.430 mio., en delvis renovering 15.930 mio. og en skadebegrænsende renovering 6.550 mio. kroner.

Hertil vurderede Orbicon, at en renovering ville blive endnu dyrere, hvis der ikke blev handlet straks.

Her to år efter har økonomiudvalget altså nu indstille til byrådet, at 5,85 mio. kr. beviliges. Om det så rækker til en skadebegrænsende renovering, må tiden vise.

Tidligere har det også blandt politikerne været fremme, at det ligesom ikke gav nogen mening at bruge millioner på at udvikle et vandsportscenter, hvis molerne blot fik lóv til at forfalde og derfor er livsfarlige at benytte.

Det har ikke været muligt for Sjællandske at få kontakt til projektudvikler for vandportscenteret Rudi Saltofte Olesen for at høre et bud på, hvornår molerne i bedste fald kan være færdige og klar til brug for de forhåbentlig mange gæster i vandsportscenteret.

Eller hvad status er på ønsket om at gøre indsejlingshullet mindre, så der bliver mere roligt vand at dyrke vandsport i, når blæst giver bølgegang i Storebælt.