Million-fejlskud i færgehavn skal rettes op meget hurtigt

Der sadles nu kraftigt om i bestræbelserne på fortsat at udvikle Halsskov Havn, hvor et arkitekttegnet vandsportscenter i verdensklasse fortaber sig i Storebælts gus.

12-13 millioner kroner er brugt. Penge, som for en dels vedkommende er spildt, for nu skal molerne i den tidligere færgehavn rives ned. Vartegnet i skikkelse af det gule udpringstårn, bestående af tre containere, fjernes og bliver muligvis genbrugt som opholdssted for foreninger, hvis det vel at mærke først sættes i stand for en million kroner som følge af en omfattende brand.