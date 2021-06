Byrådsmedlem Anne Bjergvang glæder sig over, at Miljøministeriet har afvist import af 150.000 tons olieforurenet spildevand fra Norge.

Miljøstyrelsen afviser import af spildevand til RGS Nordic

- Godt og afgørende nyt, siger byrådsmedlem Anne Bjergvang (S) om afvisning, der begrundes med, at Norge har kapacitet til at klare sit eget spildevand. Hos RGS mener man, at det er vigtigt, at spildevandet bliver renset med den bedste teknologi, og den har man ifølge firmaet på Stigsnæs.

Slagelse - 24. juni 2021

Hos RGS Nordic på Stigsnæs renser man store mængder olieholdigt spildevand fra Norge og udleder det rensede spildevand til Agersøsund. Til frustration for mange lokale folk, der kæder udledningerne sammen med, at der efterhånden er meget langt mellem fiskene i Agersøsund.

Men nu er der afgørende og godt nyt, lyder meldingen fra S-byrådsmedlem Anne Bjergvang, Agersø, der længe har forholdt sig meget skeptisk til forhold til udledningen fra RGS Nordic.

- Jeg har fået en aktindsigt fra Miljøstyrelsen. En afgørelse af 20. april 2021, hvorefter ministeriet afviser import af spildevand i henhold til en ansøgning nr. 500083 fra Equinor i Norge til RGS Nordic. Equinor er det tidligere Statoil. Jeg har aldrig tidligere set en afvisning fra Miljøstyrelsen af import af spildevand til RGS Nordic, siger Anne Bjergvang.

Norsk ja med forbehold Udover afgørelsen er hun også i besiddelse af en mail fra det norske Miljøministerium fra 6. november 2020, hvor den norske Stat bekræfter, at Norge kan behandle eget spildevand og ikke mindst har kapacitet til dette.

Sjællandske har også set den pågældende mail, hvor konklusionen er, at det ser ud til, at Norge har national kapacitet til at behandle olieholdigt vand.

Dog tages der nogle forbehold overfor, at der kan opstå situationer med store mængder på en gang, ligesom vandets indhold kan være så komplekst, at det ikke kan behandles på almindelige anlæg.

Afgørende nyt - Afvisningen fra Miljøministeriet i Danmark er afgørende nyt og godt nyt, fordi jeg tror på, at vi skal stoppe import af spildevand fra Norge, netop fordi Norge selv skal håndtere eget spildevandsaffald fra olieindustrien, siger Anne Bjergvang.

Det har tidligere været fremme, at begrundelsen for at give importtilladelse har været, at Norge ikke kan håndtere eget affald.

- Derfor er det også rart at se, at Norges Miljøministerium bekræfter, at de faktisk godt kan klare ærterne selv i Norge. Når man har sagt ja rigtig mange gange og i årevis, og det har vores danske Miljøministerium, så er det for mig at se afgørende, at der nu siges nej tak til import af Miljøministeriet. For mig tyder det på, at ministeriet endelig har besluttet sig for at reducere udledninger af kemikalier til indre danske farvande, siger Anne Bjergvang.

To slags ansøgninger Hun mener, at det at stoppe import af spildevand er et godt sted at begynde.

Anne Bjergvang gør opmærksom på, at der findes to former for import ansøgninger. Den ene handler om import til destruktion og den anden import til recovery (nyttiggørelse).

- Ansøgningen 500083 er en importansøgning til destruktion på cirka 150.000 tons, og det er den ansøgning, som Miljøministeriet har afvist. Det betyder også, at den politiske kamp for at stoppe import af spildevand ikke er slut. Det er dog det første skridt i den rigtige retning, hvis vi skal beskytte og passe bedre på vort havmiljø og naturen, siger Anne Bjergvang.

RGS-kommentar Sjællandske har forelagt afslaget fra Miljøministeriet og vurderingen fra Norges Miljøministerium for RGS Nordic.

Ligesom vi har spurgt ind til, hvad det kan få af konsekvenser for virksomheden, at man mister tilførsel af store mængder olieholdigt spildevand til rensning.

Ifølge fisker Jan Rasmussen fra Agersø, der i mange år har kæmpet imod udledningen fra RGS, udgør det olieholdige spildevand over 60 procent af det materiale, man behandler på stedet.

Hos RGS vil man dog ikke forholde sig konkret til mulige konsekvenser for virksomheden.

- Det er helt normalt, at Miljøstyrelsen træffer afgørelser i enkeltsager. Det er myndighederne som bestemmer, og det accepterer vi som altid. Vi vil gerne modtage og rense så meget som muligt. Havmiljøet kender ikke nationale grænser, og det vigtigste er, at spildevandet bliver renset af de med den bedste teknologi, hvilket RGS Nordic på Stigsnæs har, skriver Audhild Haugeberg, kommunikationsansvarlig i RGS Nordic, i en mail til Sjællandske som svar på de stillede spørgsmål.