Se billedserie Miljøstyrelsen kan ikke vurdere, om den konkrete udledning fra RGS har direkte betydning for tilstanden i Agersø Sund. Men man konstaterer, at der er et sammenfald mellem enkelte af de stoffer, som udledes, og de stoffer som overskrider gældende miljøkrav.

Miljøministeriet ser på behov for præcisering efter spørgsmål om RGS Nordic

Venstres miljøordfører Jacob Jensen er tilfreds med, at miljøminister Lea Wermelin (S) i svar til ham har oplyst, at ministeriet er ved at se på, om der er behov for at præcisere revurderingsforpligtelse af miljøgodkendelser som den, der er omdiskuteret i RGS-sag. Ministeriet har også visse kritikpunkter til rapport fra Aarhus Universitet.

Slagelse - 29. december 2020 kl. 11:24 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Efter at seniorforsker Jakob Strand fra Aarhus Universitet for en god måneds tid siden stod bag en rapport, der konkluderede, at udledning fra virksomheden RGS Nordic udgør en væsentlig miljøbelastning for Agersøsund, har sagen været omdiskuteret. Jakob Strand udtalte blandt andet i forbindelse med udgivelsen af rapporten, at han var overrasket over, at Slagelse Kommune kunne administrere efter en miljøgodkendelse, som slet ikke lever op til de grænseværdier, der er fastsat for at beskytte det danske havmiljø.

