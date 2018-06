29. oktober sidste år måtte beredskabet rykke ud og lave et midlertidigt dige, for at sikre sommerhusene. Beboerne, inklusive Børge Carlsen fra digegruppen (til højre), havde håbet på at have et rigtigt dige klar inden næste vinter, men det lader sig ikke gøre, med mindre der bliver grebet ind i sagen fra statslig side. Foto: Arne Svendsen

Miljøministeren ind i digesag ved Næsby Strand

Slagelse - 11. juni 2018 kl. 06:34 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketingsmedlem og viceborgmester Villum Christensen fra Liberal Alliance går nu ind i sagen omkring forsinkelsen af diget ved Næsby Strand, som vi skrev om i lørdagsavisen.

Villum Christensen er medlem af Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget, og derfor har han adgang til at stille spørgsmål til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). Det har han netop gjort, med henvisning til historien i Sjællandske.

- Er ministeren enig i, at det er rimeligt og hensigtsmæssigt, at klagenævnet vælger at optage den konkrete klage med det forventelige resultat, at den kommende vinter skal imødeses med et nyt frygtscenarium for de mange lodsejere. Og dette på grund af en enkelt lodsejer, hedder det i spørgsmålet.

Villum Christensen gør her videre opmærksom på, at Slagelse Kommune, hvor han anfører, at han selv er formand for udvalget, der har med området at gøre, i alle henseender har arbejdet hurtigt og konstruktivt for at løse problemet i mere end fire år.

- Vil ministeren drage omsorg for, at disse sagsprocedurer forenkles, således at ikke store samfundsværdier går tabt på grund af bureaukrati?, hedder det i spørgsmålet fra Villum Christensen.

