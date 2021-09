Se billedserie Politisk ansvarlig for miljøindsatsen udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) er skuffet over, at der stadig ikke er tids- og handleplan for, hvornår og hvordan PFOS-giftens udsivning til Korsør Nor kan bringes til ophør. Heller ikke ejerne af de forurenede kolonihaver kan få besked om, hvad der kan og skal gøres. Foto: Thomas Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Miljøformand kræver handling og tidsplan i PFOS-sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Miljøformand kræver handling og tidsplan i PFOS-sag

Udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) ønsker handling og tidsplan. Skal kolonihaverne renses? Han er skuffet over ekspert-rapport. For hvordan standses udsivningen af PFOS-giften til Korsør Nor? I dag afleverer kommunen liste med næsten 20 mulige steder med PFOS-forurening til Region Sjælland.

Slagelse - 10. september 2021 kl. 05:47 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Jeg havde regnet med, at vi fik mange flere svar på, hvad der kan gøres ved PFOS-forureningen for de penge, som vi har betalt for en rapport fra eksperterne hos NIRAS.

Sådan siger kommunens politisk ansvarlige for miljøet, formand for miljø-, plan og landdistriktsudvalget Jørgen Grüner (SF) til Sjællandske.

Ifølge ham er de store beløb til de mange undersøgelser i rapporten blot endt med :

1. Der er stærkt forurenet med PFOS.

2. Der skal flere undersøgelser til.

- Det er bare ikke nok for mig. Vi må så hurtigt som muligt få en plan for, hvad vi gør i forhold til kolonihaverne. Skal de afspærres, eller kan vi oprense jorden? Det skal være trygt at dyrke deres gulerødder i kolonihaverne. Havefolket skal have en tidshorisont, siger Jørgen Grüner.

Udslip til Korsør Nor Udvalgsformanden kræver også, at forureningen på græsengen og i den såkaldte giftgrøft hindres i at sprede sig til Korsør Nor og i værste fald fisk og dermed igen mennesker.

- Vi skal have fuld garanti for, at forureningen ikke breder sig til fiskene i Noret. Skal vi grave jorden op på engen? Eller kan vi på andre måder forhindre at forureningen siver ud i Noret?, spørger Jørgen Grüner. Han ønsker, at der hurtigst muligt kommer svar på disse spørgsmål.

- Vi skal simpelthen have en tidsplan, så vi kan give et bud på, hvornår vi 100% har dæmmet op for forureningen, siger Jørgen Grüner.

- Har kommunen været god nok til at kræve svar på de spørgsmål, du her rejser?

- Måske ikke. Vi har givetvis ikke de rette kompetencer i så komplicerede forureningssager. Nu skal vi derfor igen bruge flere penge på nye rådgivere for at få de ønskede tids- og handlemuligheder på, hvordan vi standser PFOS-forureningen af vores miljø og udsivningen til Korsør Nor, siger Jørgen Grüner.

Dårlig organisering Ifølge Jørgen Grüner viser PFOS-sagen med al tydelighed, at organiseringen af at passe på vores miljø er for svagt funderet i kommunerne, hvis miljøafdelinger derfor er tvunget til at bruge masser af penge på at hyre rådgivere og eksperter, fordi de ikke selv kan løfte miljøopgaverne.

- Arbejdet med tilladelser, kontroller, registrering og oprensning skal placeres i samme enhed og i nogle regionale miljøcentre. Og så skal vi have en landsdækkende fond eller form for finansiering, der kan bidrage til at betale for de enorme omkostninger, siger Jørgen Grüner.

Hvem betaler? Han finder det også spild af penge at bruge dyre advokater, som det sker i øjeblikket, til at finde ud af, hvor regningen for PFOS-forureningen kan sendes hen.

- Uanset om det er regionen, miljøstyrelsen eller brandskolen, der i sidste ende har ansvaret for oprensningen, så ender regningen hos skatteyderne. Og de er nok ligeglade med, hvem der kommer til at betale. Vi behøver ikke gøre opgaven dyrere og mere langsommelig ved at føre sag mod hinanden. Det er for tåbeligt, siger Jørgen Grüner.

Tids- og handleplan? - Hvornår tror du, at I kan give kolonihaveejerne og borgerne en tids- og handleplan for håndteringen af PFOS-forureningen?

- Som lægmand og politiker får jeg hele tiden at vide, at sagen er meget kompliceret, så realistisk er vi nok henne i 2022, før vi har præcise bud på, hvad der kan gøres, siger Jørgen Grüner.

Andre PFOS-steder I dag den 10. september er sat som frist for, at kommunerne skal sende adresser ind til Region Sjælland, hvor der historisk set er brugt PFOS-holddigt brandskum. Fra Slagelse Kommuner er indsendt 18 adresser tilføjet to spørgsmålstegn for Omø og Agersø.