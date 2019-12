Se billedserie Forsvarets Ejendomsstyrelse har gjort indsigelse imod boligprojekt på Parkvej.

Send til din ven. X Artiklen: Militære klager bremser boligprojekt midt i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Militære klager bremser boligprojekt midt i byen

Slagelse - 31. december 2019 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikere holder sig i disse år ikke tilbage med tilsagnene om igangsætning af lokalplaner i Slagelse. Private ønsker i høj grad at bygge og på den måde bistå udviklingen af byen, når talen falder på boliger, som i øvrigt også kommunen selv tager initiativ til.

Det være sig eksempelvis på Parkvej, hvor lokalplan 1215, som miljø-, plan- og landdistriktsudvalget i september sendte i otte ugers høring, skal bane vej for fem boliger i to etager med hver sin lille have. De skal placeres ud mod vejen i forlængelse af de eksisterende nabohuse, hvilket i sig selv giver god mening, mener politikere.

Derfor endte det også med grønt lys og en stribe opadvendte tommelfingre i udvalget, som dog tilsyneladende langtfra er en garanti for, at boligerne vil se dagens lys.

Et par indsigelser fra eksempelvis Erhvervsstyrelsen, på vegne af Forsvarets Ejendomsstyrelse, har nemlig fundet vej til kommunens postkasse. Og herfra lyder der er et »nej tak« med henvisning til afstanden på et par kilometer til øvelsesterrænnet ved Antvorskov.

- Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan ikke acceptere, at der udlægges yderligere støjfølsom bebyggelse indenfor støjkonsekvenszonen for Antvorskov Øvelsesplads, lyder det i indsigelsen.

Argumentet er, at forslaget til kommuneplantillæg 30, der er vedlagt lokalplanen, strider med nationale hensyn. Og her er planlovens paragraf 29 klar.

- Erhvervsministeren skal fremsætte indsigelse over for et forslag til kommuneplan og ændringer til en kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med nationale interesser.

Inden for støjzone

Anken fra Forsvaret er, at man med kommuneplantillægget vil øge bebyggelsesprocenten i et område, der ligger inden for støjkonsekvenszonen, fra 30 til 40. Desuden er langt størsteparten af tillæggets geografiske område beliggende inden for zonen, der ikke som sådan er markeret på et kort.

Der er ifølge Sjællandskes oplysninger tale om et område fra øvelsespladsen til Anlægssøen.

Da øvelsespladsen på lige fod med Almegårds Øvelsesplads ved Rønne på Bornholm er klassificeret som et 1A-område, betyder det, at der ikke må foregå skydning eller anden støjende aktivitet i et område nærmere end 200 meter fra nærmeste bolig. Der må ligeledes ikke for nogen af landets øvelsespladser være en støjpåvirkning af nærmeste boligbebyggelse på mere end 110 decibel.

Ifølge lovgivningen må kommunerne i den forbindelse bare rette ind, medmindre parterne kan tale sig til rette om ændringer af lokalplaner og projekter.

- Erhvervsstyrelsen deltager gerne i dialog med kommunen sammen med Forsvaret med henblik på yderligere at uddybe baggrunden for indsigelsen, samt drøfte om planforslaget kan gennemføres uden at være i strid med de nationale interesser, skriver Sigmund Lubanski, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, i indsigelsen.