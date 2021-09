Der vil være rig lejlighed til at se masser af militært isenkram i aktion i den kommende weekend.

Militærdage afløser historie og livsstilsmesse

Det nye arrangement »Military Days« afløser den årlige historie og livsstilsmesse på Panzermuseum East. 11.-12. september går det løs.

Slagelse - 06. september 2021

I flere år har der her i sensommeren været holdt en historie og livsstilsmesse ved og på Panzermuseum East på Fladholtevej 18 i Esholte mellem Slagelse og Næstved.

På grund af for få tilmeldinger har indehaver af Panzermuseum East Allan Pedersen dog valgt at droppe denne messe og istedet erstatte den med arrangementet »Military Days«.

- Tanken med det nye event er en gang årligt at invitere militære klubber, foreninger, andre museer samt enkelpersoner med militærhistorie som hobby, fra både ind og udland, til at komme og fremvise netop deres helt egen historieformidling. Det kan være militær og krigshistorie fra alle tider og helt op til koldkrigens afslutning ved årsskiftet 91/92, siger Allan Pedersen.

Han fortæller, at han selv har besøgt og deltaget i en del sådanne store events rundt omkring i Europa. Han mener, at der også er basis for noget større af slagsen her i Danmark.

- Jeg kan jo se, at interessen for Panzermuseets historieformidling er støt stigende, så nu springer jeg ud i det og ser hvad det bringer. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at det kan føre til noget stort, siger Allan Pedersen.

Han siger videre, at den plantage han i sin tid anlagde, byder i dag på en masse muligheder for at lave de helt rigtige miljøer for udstillerne med teltlejre, halvskjulte køretøjer med mere. Hvilket han mener er langt bedre end en event på en flad mark.

»Kanon« godt Han mener, at den manglende interesse fra stadeholdernes side til historie og livsstilsmessen kan hænge sammen med corona. Samt det forhold, at en stor del af stadeholderne er af den lidt ældre generation.

- En anden årsag er også, at min datter og svigersøn Anders og Signe, som jo trak alt det administrative omkring Historie & Livsstil, er blevet forældre og har fravalgt deres liv som selvstændige til fordel for deres lille ny familie, siger Allan Pedersen.

Han siger videre, at der er ofret mange ressourcer i form af både tid og penge for at opstarte Historie & Livsstil.

- Men det er heldigvis ikke spildt, når jeg nu bare omlægger det hele til Military Days. Man kan også sige at den nye eventform med Military Days selvfølgelig passer bedre ind i selve museets tema. Så det kan kun blive »kanon« godt i fremtiden, siger Allan Pedersen.

Bomber og skydning Til Military Days 11.-12. september vil der i år være udstillere fra Sverige, Tyskland og selvfølgelig Danmark.

Der bliver fremvist historisk materiel som bælte og hjulkøretøjer, uniformerede soldater og ikke mindst lejrliv.

Om lørdagen vil der to gange i løbet af dagen være WWII krigsslag med træfninger mellem tyskerne og vores allierede. Der vil forekomme store bombesprængninger og skydning med maskingeværer. Både lørdag og søndag vil der være faldskærmsudspring direkte ned på pladsen, sjov terræn-safari, og selvfølgelig kan man komme helt tæt på udstillernes lejre osv.

Der er handelsplads med alskens militaria, der forefindes stor madbus, ligesom der sælges øl, vand, popcorn med mere.

Veteranskytterne byder på kaffe og kage i deres telt og alt overskuddet fra salget går direkte til Danmarks krigsveteraner.

Den normale pris for at komme ind på museet dækker det hele.

Der er gratis parkering og åbent begge dage fra klokken 10-17.