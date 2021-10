Byrådets beslutning betyder blandt andet, at der vil blive bygget et nyt 50 meters bassin ved siden af den nuværende svømmehal. Foto: Arne Svendsen

Milde gaver uddelt i kommune med en presset økonomi

Kommunens revisorer påpeger at kommunens økonomi er under pres. Borgmester påpeger dog efter budgetvedtagelse, at anlægsbudget til næste år faktisk er større end tidligere år, nemlig på 239 millioner kroner.

05. oktober 2021

Der blev skudt med skarpt men dog også indimellem rakt forsonligt ud, da byrådet på sit møde som ventet vedtog det budgetforlig, som et flertal bestående af S, Enhedslisten, LA, Dansk Folkeparti og løsgænger Helle Blak havde indgået.

Flertallet kunne mønstre 17 mandater, mens oppositionen bestående af V, Radikale Venstre, SF og de to løsgængere Ann Sibbern og Steen Olsen kun kunne mønstre 14 mandater.

Sidstnævnte talte om kaos og "Cirkus Dyrby" undervejs i processen. Mod slutningen af debatten lød der da også forsonende ord fra borgmesteren, der på mødet blandt andet modtog stor kritik fra Knud Vincents (V) for, at budgetforliget mellem flertalspartierne blev indgået på et tidspunkt, hvor man ikke havde kunnet nå at læse høringssvar.

- Høringsfristerne har været lidt for pressede. Det må der laves om på, sagde borgmesteren, der mod slutningen af den godt to en halv timers debat om budgettet appellerede til, at man ikke fik talt sig for langt fra hinanden, så man ikke senere kunne samarbejde om kommunens økonomiske situation.

Presset økonomi At kommunens økonomi er presset fremgik af et notat, som blev fremlagt på seneste økonomiudvalgsmøde.

Her konkluderer kommunens revisionsfirma EY, der har gennemgået budgetforslagene fra begge fløje, at begge budgetforslag viser betydelige budgetunderskud i overslagsårene, hvilket betyder, at kommunens økonomi er under pres.

Knud Vincents (V) påpegede i sit indlæg, at man tidligere havde forudsagt, at kommunens langfristede gæld ville være omkring en milliard kroner i 2022.

- Men den er altså nu istedet 1,6 milliarder kroner, sagde han.

V-gruppeformanden fik ikke uventet kritik fra S-gruppeformand Sofie Janning, der udtrykte skuffelse over, at Venstre var gået fra forhandlingerne.

- Det klinger hult i forhold til ordene om samarbejde, sagde Sofie Janning.

Der videre påpegede, at vedtog byrådet de ændringsforslag som kom fra oppositionen, om at droppe 0,7 procent besparelse og nulstilling af prisfremskrivning, så ville kommunen stå til en "bod" på 40 millioner kroner for at overskride den såkaldte serviceramme.

Hvilken retning? Villum Christensen (LA) kom ind på Venstres udmelding om, at kommunen skal have en ny retning.

- Men det man nu foreslår er helt det modsatte af det man gjorde sidste år, hvor man foreslog en besparelse på tre procent, så hvad er retningen, spurgte Villum Christensen.

Palle Kristiansen fra DF hæftede sig ved, at budgettet indeholdt velfærdsløft for blandt andre ældre og børn.

Det blev bestridt af både Jørgen Grüner (SF) og løsgænger Ann Sibbern, der pegede på, at 0,7 procents besparelserne og den manglende prisfremskrivning i virkeligheden betød store nedskæringer. Blandt andet omkring 90 millioner kroner på handicap og psykiatriområdet.

Thomas Clausen fra Enhedslisten påpegede dog her, at blandt andre Jørgen Grüner havde været med til at indføre 0,7 procents besparesen for nogle år siden.

Grüner sagde hertil, at han havde accepteret dette som led i et kompromis.

Motorbane på Stigsnæs Løsgænger Steen Olsen lykønskede Henrik Brodersen (DF) for at have fået noget ind i forliget omkring motorbane på Stigsnæs.

Der står da også med kursiv i teksten, at DF ønsker en motocrossbane placeret på Stigsnæs, men borgmester John Dyrby Paulsen (S) gjorde det klart, at dette ikke bakkes op af de øvrige partier i flertallet bag budgettet, der ønsker at finde en anden placering.