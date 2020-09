Selv om alle partier undtagen SF stemte for at sende budgetforslaget videre til andenbehandling, så var der bestemt ikke fodslag, og et endeligt budgetforlig er ikke på plads. Dog tyder alt på, at der er flertal for det fremlagte forslag. Foto: Arne Svendsen

Milde gaver i budgetforslag men forskellig tro på om pengene er der

Ros til budgetaftale fra flertal i byråd. SF stemte dog helt imod og mener, at kommunen er på vej til at blive sat under administration. Venstre mener også der må arbejdes videre med den foreliggende aftale, som V-gruppeformand Knud Vincents understregede ikke er noget forlig.

Slagelse - 15. september 2020 kl. 07:46 Af Arne Svendsen

Det sete afhænger som nævnt af øjnene, der ser, og det må man også sige om de meget forskellige syn på kommunens økonomiske situation, der blev præsenteret ved mandagens førstebehandling af kommunens budget.

For mens der fra en coronaramt S-gruppeformand Sofie Janning via en telefonforbindelse blev talt om masser af gode ting med serviceforbedringer og et tårnhøjt anlægsbudget på omkring 500 millioner kroner, så var tonerne helt anderledes fra V-gruppeformand Knud Vincents. tidligere borgmester Stén Knuth (V) og som tidligere også omtalt fra SF`s Jørgen Grüner.

De påpegede alle de meget store beløb, som det ifølge budgetaftalen vil blive nødvendigt at tage op af kassen i de kommende år.

- 452 millioner kroner fra 2021-24. Det kan man vist ikke kalde et budget i balance, lød det fra Knud Vincents.

Den radikale Troels Brandt mente heller ikke, at man ville kunne være bekendt at fremkomme med et sådant budget for nogen bestyrelse. Han efterlyste i lighed med Knud Vincents nye forhandlinger, så man kan arbejde videre med den aftale, som alle med undtagelse af de to SF-mandater dog indtil videre står bag.

Nye forhandlinger Borgmester John Dyrby Paulsen (S) sagde da også, at der vil blive indkaldt til nye forhandlinger.

- Men det kræver jo, at partierne kommer med konkrete forslag, som vi så må se, om der kan skaffes flertal for, sagde borgmesteren efter debatten til Sjællandske.

Her gav han udtryk for, at den foreliggende aftale er god. Og han kunne slet ikke følge SF`s Jørgen Grüner, der mente, at man styrer direkte mod at blive sat under administration af Indenrigsministeriet, som så vil kræve kraftige besparelser.

- For første gang i flere år har vi faktisk fået afslag fra Indenrigsministeriet på vores ansøgning om støtte som vanskeligt stillet kommune. Det må jo skyldes, at vi ikke er vanskeligt stillet, sagde borgmesteren under debatten til Grüner.

Fra Dansk Folkepartis gruppeformand Palle Kristiansen var der også rosende ord til aftalen. Blandt andet for dens serviceforbedringer for ældre, og der var også støtte fra Villum Christensen (LA), der ikke overraskende mente, at Venstre og SF malede et alt for sort billede af kommunens økonomiske situation.

Angreb fra Knuth Fra Venstres side blev det dog kraftigt kritiseret, at man i overslagsårene har indregnet lån, som man ikke kan være sikker på at få.

Det betvivlede blandt andre tidligere borgmester Stén Knuth lovligheden af. Venstre krævede et notat om sagen fra Kommunernes Landsforening, og man ønskede også undersøgt, hvordan praksis er i andre kommuner. Ligesom man var imod, at budgetaftalen skal genforhandles lige efter nytår.

Stén Knuth sagde direkte, at han ikke mente, at budgetaftalen var lavet for at gavne borgere og medarbejdere, men udelukkende for at sikre genvalg af John Dyrby Paulsen som borgmester.

- Det er da rigtigt, at det er en af mine opgaver at blive genvalgt, sagde Dyrby Paulsen efterfølgende til Sjællandske.

Om førtidspensionister Beskæftigelsesområdet, der ifølge V-gruppeformand Knud Vincents står for 26 procent af kommunens økonomi, blev også berørt.

Knud Vincents sagde her, at Venstre i år vil komme med et forslag om mere udlicitering her.

Jørgen Grüner (SF) påpegede, at antallet af førtidspensionister er stigende, hvilket udfordrer kommunens økonomi meget.

Thomas Clausen fra Enhedslisten, der også er formand for social- og beskæftigelsesudvalget, sagde dog hertil, at Slagelse har et efterslæb med hensyn til at sende folk på førtidspension i forhold til andre kommuner.

Inden 24. september skal partierne være klar med eventuelle ændringsforslag. Måske i form af et samlet ændringsforslag.

Det skal vedtages ved andenbehandling 5. oktober.

Borgmester John Dyrby Paulsen udelukkede ikke, at der måske kan skæres lidt i det store anlægsbudget.

- Det vil afhænge af, hvordan situationen udvikler sig med corona. Hvis det bliver nødvendigt at holde hånden under erhvervslivet på grund af corona, vil vi fastholde det høje anlægsbudget, var meldingen fra borgmesteren.