Da Mikkel Hjort Harboes store idol, Martin Brachér, i forbindelse med landets anden nedlukning annoncerede, at han stoppede sin karriere inden for kunstverdenen, besluttede den 22-årige slagelseaner sig for selv at begynde at male. I dag kan han ikke lade penslerne ligge og maler på alt, han kan komme til.

Mikkel opdagede sin passion takket være corona: - Man føler lidt, at man er 10 år igen

22-årige Mikkel Hjort Harboe griner et øjeblik ved tanken, mens han tænker tilbage på dengang -for bare et par måneder siden - hvor han fandt sin nye interesse.

- I starten fik jeg lov af mine to roomies til at få kælderen. Så kunne jeg stå der. Også selv om de skulle forbi mig og alt mit malergrej, hver gang de skulle på toilettet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her